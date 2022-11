La Municipalidad de Mercedes continúa con la implementación de políticas de asistencia social destinadas a los vecinos y vecinas de la ciudad. En este caso, el intendente Diego “Tape” Caram entregó pensiones no contributivas, anteojos y subsidios a instituciones locales. La administración de Diego “Tape” Caram junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad hicieron entrega de pensiones a mercedeños y mercedeñas. Durante 2022 el número de beneficiarios asciende a más de 800 personas. Además la comuna entregó lentes gratuitos a vecinos y vecinas que padecen trastornos oculares. Finalmente, instituciones de la ciudad recibieron financiamiento para cubrir diferentes gastos. En el Centro Cultural de la Estación, el Jefe comunal a través del trabajo articulado con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entregó pensiones no contributivas, sumando más de 800 en lo que va de este año. Luego, Caram hizo entrega de anteojos gratuitos a personas que fueron diagnosticadas con trastornos oculares y no han podido acceder al uso de los mismos. Durante todo el 2022, la gestión municipal entregó más de 275 lentes a mercedeños y mercedeñas de manera gratuita. Por otra parte, el Municipio otorgó un subsidio al Coro Polifónico “Helga T. de Von Spangenberg” para solventar gastos en su participación en el “San Rafael Coral 2022” a llevarse a cabo en Mendoza. Además, el Banco de Sangre de Mercedes, también recibió asistencia financiera municipal para gastos en insumos y diversos arreglos en las instalaciones.