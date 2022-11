Los abogados querellantes que representan a familiares de víctimas del atentado a la Amia y los de la Daia pidieron ayer que se revoque el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y del resto de los acusados en el caso de la firma del memorándum de entendimiento con Irán y que sean juzgados en juicio oral y pública por ese acuerdo. Así lo plantearon en la primera audiencia a la que convocó la Cámara Federal de Casación en la que algunas de las defensas plantearon que se confirme el sobreseimiento de los imputados. El primero en hablar fue Juan José Avila, abogado de los familiares. Señaló que el sobreseimiento que dictó el año pasado el Tribunal Oral Federal 8 fue “antijurídico, prematuro y arbitrario”. “A las víctimas se las privó de conocer la verdad que resulta de la cosa juzgada que dictó el tribunal oral. Se les privó de saber si el memorándum fue un mecanismo de impunidad para los acusados y hacer caer las órdenes de captura internacional”, sostuvo. La querella planteó que el Tribunal Oral dictó los sobreseimientos de los acusados convocando a una audiencia irregular que no prevé la ley y que no hizo medidas de prueba solicitadas para escuchar en el juicio oral. Luego habló Mario Averbuch, papá de Yanina Muriel, una de las 85 víctimas fatales del atentado a la Amia, ocurrido el 18 de julio de 1994. “Acá hay dolor y necesidad de respuestas. Los familiares estamos a más de 28 años del atentado sin respuesta de la justicia y estamos en otro capítulo nefasto del cierre de una causa judicial. Es una investigación que no se quiere hacer”, dijo y se preguntó: ¿Por qué la urgencia de cerrar la causa?, ¿qué se nos oculta?, ¿qué pasó?” Y cerró: “Justicia, justicia perseguimos”.