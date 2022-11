El ex Presidente de la Nación Mauricio Macri vendrá a Corrientes la próximan semana. El próximo miércoles 16 de noviembre arribará a Corrientes Mauricio Macri., El ex mandatario vendrá a presentar su segundo libro, “Para qué”. Así dejaron trascender fuentes cercanas al PRO local. Su nuevo libro, según contó el propio Macri, busca convertirse en una plataforma electoral para trazar el rumbo que adoptaría a partir de diciembre de 2023 en caso de regresar al gobierno. Se trata de una obra “testimonial” en la que advierte, casi sin reparos, que habrá privatizaciones y despidos masivos en el Estado, un combo neoliberal con recetas ya conocidas en la Argentina. Sobre este punto, y tras ser consultado respecto a cómo surgió Para qué, Macri insistió en que “tiene que ver con compartir una visión, compartir que ‘somos el cambio o no somos nada’. Tenemos que llevar el cambio a cabo. No es un slogan, un discursito y tenemos que estar convencidos de lo que hay que hacer”.