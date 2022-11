La Lista 5 pide suspender las elecciones en la CTA. Las elecciones en la delegación Corrientes de la CTA de los Trabajadores tienen fecha para este miércoles 5 de noviembre. Por un lado, se presentará la lista del oficialismo, la 10, la cual propone la renovación de Juan González como secretario general, acompañado por la referente docente Nancy Coronel, como candidata a secretaria adjunta. Por otra parte, se presentará como oposición la Lista N°5, que encabeza el referente comunista, Diego Silva, y el dirigente de la línea interna Isauro Arancibia de SUTECO, Gerardo Marturet. Sin embargo, desde el sector reclaman que se “respete la democracia sindical” ya que, según manifestaron, se habría detectado una serie de “irregularidades” en el proceso. Por este motivo, desde la Lista 5 informaron que hoy realizarán una presentación para solicitar la suspensión momentánea de las elecciones ya que no darían los plazos para subsanar los puntos que reclaman. El planteo se realizará hoy ante la Delegación Corrientes del Ministerio de Trabajo de la Nación y ante la Justicia Provincial. El candidato a secretario general de la CTA-T Corrientes, Diego Silva, informó que uno de los puntos de reclamo consiste en que la Junta Electoral local informe sobre los lugares de votación, el padrón electoral y que se haga entrega de las boletas correspondientes por cupo. “El delegado de la Junta Electoral de Corrientes nos comunicó que él se encargaría de la carga de las boletas en las urnas y nos retuvo las boletas”, expresó Silva. “Estamos a tres días y aún no sabemos dónde se votará y qué mesas estarán habilitadas. No nos quisieron brindar información del padrón electoral, ni de las autoridades de mesa”, indicó el dirigente.