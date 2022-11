El Municipio de Paso de los Libres, a través de la Dirección de Carnaval, invita a la comunidad de participar de la elección de la corte del carnaval 2023. La misma se realizará mañana viernes 11 en calle Colón, entre Mitre y Sitja Nin con entrada libre y gratuita. En el concurso se elegirán 3 musas y el embajador del carnaval. El jurado, en tanto, estará integrado por cinco personas designadas cuyas identidades no serán dadas a conocer hasta el día del evento de elección. Cada jurado emitirá su juicio mediante puntuación en los siguientes ítems: Simpatía, Elegancia, Danza y Desenvolvimiento. Una de las tres musas será elegida por voto popular a través de facebook de la Dirección de Carnaval. La elección en redes comenzó el día 7 de noviembre y finaliza a las 20 hs. del día viernes 11 de noviembre, donde los usuarios podrán reaccionar. Aquella postulante que obtenga más reacciones (me gusta, me encanta, me importa, me divierte, me sorprende, me entristece y me enfada) será consagrada Musa de la Corte de Carnaval 2023 por elección de la gente, dándose a conocer el nombre de la ganadora durante el evento central a concretarse el día 11 de noviembre. Si bien la entrada del evento será libre y gratuita, aquellos interesados que deseen adquirir mesas y sillas lo podrán hacer directamente con los comercios ubicados en esa cuadra.