“Ya sea Mauricio Macri, Morales, Vidal o quien sea”, dijo el jefe de Gobierno porteño y aclaró que está trabajando “para construir un plan”. En medio de las tensiones internas que atraviesan en la oposición de cara a las elecciones del próximo año, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que “la decisión de mi candidatura no depende de que otro se presente”, aunque no la confirmó. “Estoy trabajando para construir un plan, pero tengo mi responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que confirmar un lanzamiento hoy con las preocupaciones que tiene la gente, no tiene sentido. La energía la estamos poniendo en otro lado”, explicó. Ante la posibilidad de dirimir el cargo con Cristina Kirchner en los comicios presidenciales de 2023, Rodríguez Larreta señaló: “Los candidatos los va a elegir la gente, no quien a mí me gustaría. Yo estoy convencido del cambio que proponemos y de que la gente quiere ese cambio”.