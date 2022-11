Avanza la reubicación de los puesteros del puerto de Corrientes con cierta resistencia. Los vendedores deberán dejar el lugar en una semana, y marcharse a un predio ubicado frente a un hipermercado por Avenida Gregorio Pomar, en ex terrenos del Hipódromo. Desde la municipalidad le aseguraron que regresarán en 8 o 9 meses cuando culmine la obra de dos plantas que se hará en ese sitio, siendo el primer piso un paseo gastronómico independiente de la planta baja donde se ubicarán los puesteros. No se conoce el resultado del impacto ambiental del emprendimiento, que para algunos especialistas, no podría ser aprobado por sus consecuencias de obstaculizar la visión al Paraná y el desecho de residuos hacía el río, como sucede en la actualidad. Solo hay que echarle un vistazo después de la baranda para ver la suciedad. Segundo, la construcción se edificará en un terreno, prácticamente en la vereda-parterre de la histórica costanera correntina en su continuidad de Avenida Vera, que después a la altura del Parque Mitre es una calle. Es un espacio para recreación ciudadana, el que para utilizarlo necesitaría imperiosamente de una audiencia pública. Este mercadito se instaló allí en 1987 durante la gestión de la intendenta liberal Ana María Pando, quien tomó una mala decisión política apurada por punteros de su partido que tenían negocios de venta de mercaderías traída de contrabando. No fueron pocos los procedimientos de la ADUANA y la entonces DGI junto a Gendarmería, que allí se realizaron en los 90. A aquellos comerciantes se los reubicó en ese lugar, para sacarlos del mercado de la peatonal Junín que fue demolido con la idea de hacer un shopping que finalmente fracasó, y dio paso a la actual plaza Vera. Horas atrás anduvo una escribana de la Municipalidad de Corrientes apurando el trámite puesto por puesto. Quieren todo desalojado para el próximo sábado 19, el amigo constructor esta apurado, no sea el caso que algún avivado le clave una cautelar en la justicia y paralice el negocio. La oposición en el Concejo Deliberante, como siempre, si te he visto, no me acuerdo.