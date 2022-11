Crecen las críticas por la compra millonaria y el traslado de los nuevos juzgados de Garantías al edificio de la calle Jujuy al 800. Aunque el hecho ya está consumado y la mudanza ya está finalizando, algunos integrantes del propio Colegio de Abogados, siguen reprochando por lo bajo, la adquisición del predio en 400 millones de pesos, en una operación inmobiliaria con un raro tufillo a negocio redondo, que sucedió en marzo de este año. El domingo en declaraciones a radio sudamericana, el ministro del superior tribunal, Eduardo Panseri, reconoció que el predio tiene apenas 700 metros cuadrados, y que no es muy grande. Además detalló que tenían la posibilidad de construir en un terreno de varias hectáreas que el entonces intendente Fabián Ríos le donaría al Poder Judicial, y que el actual jefe comunal Eduardo Tassano le mejoró la ubicación, donde antes estaba situada la casa del General de Brigada del otrora Batallón Logístico de Santa Catalina, frente a la rotonda de Avenida Maipú. También hubo un ofrecimiento para irse frente al aeropuerto, y un cuarto proyecto en Chacabuco y las Heras con 3400 cuadrados de edificación, que ahora buscan cubrir con solo 700. Tanto, que indicó que el inmueble adquirido requería las mínimas condiciones, y que no hay lugar para el personal de los jueces de revisión (ex cámara de apelaciones). Y los funcionarios deben trabajar en dos turnos porque no hay espacio para todos. Y que finalmente se lo compró porque la gente no quiere salir del centro. Pero antes de abundar en estos detalles, el periodista Daniel Romero le preguntó si lo compraron con licitación, a lo que el integrante de la Corte Provincial respondió que no, porque la Ley así lo permite. En realidad hicieron una sencilla e irregular compra directa, que podrá ser cuestionada judicialmente cuando alguien se anime. En los artículos 108 y 109 de la Ley de Administración Financiera de Corrientes 5571, que rige y ordena las licitaciones públicas, como contrataciones y concurso de precios, es bastante clara. En el artículo 109, punto 3, inciso D, se pueden hacer esta clase de operaciones de forma directa, con autorización del Poder Ejecutivo y los demás Poderes del Estado, en este caso el Judicial, cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o casos fortuitos. Según las declaraciones públicas del propio Panseri, quedó demostrado que no había ni urgencias previsibles, ni nada fortuito para desembolsarle 400 millones al grupo Clebañer, propietario del edificio, que a decir verdad, no costaba más de 240 millones, según tasadores locales. El ministro Panseri explicó detalladamente cada una de las ofertas que tuvieron en el tiempo, y que nunca las concretaron, ósea, no estaban muy apurados que digamos. Ahora si un miembro del Máximo Tribunal Jurídico de la provincia que administra justicia, dice que la ley les permitió, cuando no sería así, verdaderamente estamos fritos.