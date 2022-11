Una madre denuncio de que su hija era víctima de bullying en la Escuela de Comercio Manuel Belgrano. Las autoridades del establecimiento adujeron que se realizaron intervenciones al respecto y que se trabajó con los alumnos implicados. “La escuela, siempre ante la detección y la toma de conocimiento de este tipo de hechos, comienza a trabajar de forma grupal. Se trató de hacerle ver a los chicos que eso estaba mal y muchos decían que era en forma de broma, y ahí está nuestra misión De educarlos al respecto”, indicó Daniel Fernández, director de la Escuela de Comercio. En ese sentido, comentó que tras lo ocurrido el año pasado hubo un solo caso que no pudieron resolver, el de la estudiante C., víctima de bullying. “Cuando se producen las actuaciones el 6 de octubre, concurre al establecimiento la tutora, poniendo en conocimiento de que su esposo había fallecido y que se había comprometido a retirar a su hija porque había recibido amenazas de bullying, que se difundieron en las redes. Fue entonces cuando la institución tomó conocimiento de lo que le había sucedido a la menor”, contó Fernández en el programa “Corrientes en el aire”, conducido por María Mercedes Vázquez en radio Continental. “Ese día, C. se retiró y se fue con la madre a la casa. Entonces llamé inmediatamente a los alumnos que componían ese grupo de la aplicación WhatsApp. Le preguntamos qué significaba eso a los alumnos y comentaron que era en forma de broma y que no era verdad”, contó. “Quiero resaltar la actitud de una tutora que llevó a su hija a pedirle disculpas a la niña por lo que había escrito en ese grupo. Se le sugirió a los tutores que instalen controladores de WhatsApp en el cual reciben notificaciones sobre lo que hacen los hijos”, continuó. El director aseguró que estas situaciones tienen que ver con la falta de valores y que los alumnos no le dan importancia a los logros de los compañeros. La institución cuenta con una población estudiantil de 1058 alumnos y hay 30 aulas, de las cuales diez son grandes.