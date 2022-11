El boleto debería superar hoy los 120 pesos señalo el secretario general de la Cámara del Transporte Urbano de Corrientes, Javier Harfuch, en el marco de la actualización del boleto del colectivo urbano. Harfuch, vocero de la CETUC, confirmó que recientemente se presentó ante el DEM el pedido de actualización del boleto urbano del transporte. “En esta instancia no queremos hablar de una tarifa final, solo dejamos en claro el costo del servicio”, sostuvo. “Solicitamos al Municipio el tratamiento del esquema tarifario. Hace 10 días realizamos la presentación formal de nuestro pedido. Esto genera que el DEM y los técnicos de la comuna evaluen los costos. Se convocará a la comisión del SIMU y luego se discutirá”, evaluó Harfuch, vocero de CETUC. “El impacto de la inflación se repite en todo el interior argentino, además de una asimetría entre el AMBA y el resto del país. Hoy el 12,5% de los recursos de subsidios están repartidos en las provincias, mientras que el resto se va solamente a la región del AMBA. Tenemos una inflación desmadrada y una tarifa fijada por debajo de los parámetros técnicos hechos en su momento”, comenzó diciendo el hombre. Y añadió: “Ahora queremos actualizar el costo del sistema. Esto derivará en próximas reuniones para determinar el nuevo costo de la tarifa del colectivo urbano”. Por otro lado, Harfuch se refirió a la “necesidad” de actualizar el precio del colectivo urbano en la ciudad de Corrientes. “En un caso ideal, deberíamos aplicar más de un 100% de aumento en el servicio, ya que el impacto de la inflación en todos los parámetros ha sido superior al 100%”, destacó. “El costo del sistema está dado por lo que cuesta recorrer un kilómetro, básicamente. El aporte de subsidios es fundamental para reducir lo que paga el usuario, pero en Corrientes se da una situación particular. El gobernador correntino estuvo el otro día hablando de la falta de recursos asignados a la obra pública, por lo que no es algo vinculado solamente a los subsidios al transporte”, agregó posteriormente. “El boleto debería superar los $120 para hacer números redondos. No podríamos hablar de un precio exacto de tarifas sin conocer los costos de lo que estamos hablando”, indicó.