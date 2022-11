El Juzgado Laboral N° 2 ordenó la suspensión de las elecciones en la delegación Corrientes de la CTA de los Trabajadores. Los comicios debían desarrollarse ayer, tanto en Capital como en el interior. Sin embargo, desde la oposición denunciaron irregularidades en el proceso, por lo cual acudieron a la Justicia para intentar subsanar errores. Ahora buscarán una instancia de mediación para fijar una nueva fecha de comicios. “Se acató la orden judicial y ayer no hubo elecciones”, informó a época el candidato a secretario general de la CTA-T Corrientes, Diego Silva. Este se presentó ayer en la sede de Asamblea Ciudadana, por avenida Vera, junto a los referentes de su espacio, entre ellos el conocido referente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación, quien conduce la línea “Isauro Arancibia”, Gerardo Marturet. Silva explicó que el fallo se fundamentó en “las irregularidades” que afectan el desarrollo de los comicios. “No expusieron el padrón electoral, no dieron a conocer las mesas, ni los nombres de las autoridades de las mismas”, enumeró el dirigente comunista. La oposición se mostró muy crítica ante las decisiones de la Junta Electoral local, por lo cual también reclamaron la mediación de los órganos nacionales. Silva, a su vez, indicó que la intención es fijar una nueva fecha de elecciones para subsanar los errores en el procedimiento. Pero al no tener contacto con la Lista 10, que postula la renovación de Juan González al frente de la central, solicitarán una instancia de mediación judicial y hoy presentarán un pedido similar ante la Delegación Corrientes de Trabajo de la Nación. En el fallo, el juez Héctor Orrantía entendió que “la verosimilitud del derecho se evidencia ‘prima facie’ en la causa conforme a la documental acompañada”. Así, “habría irregularidades respecto a la entrega del padrón de electores, la lista total de urnas, boletas de la Lista Nº 5”.