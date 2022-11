El ex presidente Mauricio Macri encabezó el encuentro en el que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se vieron las caras tras varios cruces públicos. “Nuestros candidatos a presidente son Vidal, Bullrich y Larreta”, aseguró al terminar el encuentro Cristian Ritondo. Los principales referentes del PRO, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri, se reunieron en un hotel del centro porteño para limar asperezas luego de varios cruces entre la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y acordaron “evitar tensiones innecesarias”. El NH Plaza de Mayo fue el escenario elegido para el cónclave del espacio opositor, donde la ex ministra de Seguridad y el mandatario de la Ciudad se vieron las caras luego de protagonizar reiterados contrapuntos públicos. Además de los mencionados, también estuvieron los diputados nacionales María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Diego Santilli; el senador nacional Humberto Schiavoni; y el ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo. Minutos antes de las 10, el jefe de Gobierno porteño fue el primero en irse del lugar, sin brindar declaraciones a la prensa. Por su parte, el presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, explicó que el encuentro fue “para coordinar entre los precandidatos para que se eviten tensiones innecesarias”. Al respecto, detalló que los postulantes del PRO son “Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta” y, al ser consultado sobre si Macri se excluía de la contienda, añadió: “Nunca dijo que quería ser (precandidato). Hoy están los candidatos que ya dijeron que quieren ser candidatos”. Tras el cónclave, el PRO difundió un comunicado titulado “Honda preocupación por la situación económica” y en el que señaló que el ministro de Economía, Sergio Massa, “no se está haciendo cargo de los cambios necesarios”. “Ya hemos advertido y reiteramos que está construyendo una bomba hacia el futuro”, planteó el partido opositor. Respecto a su interna, el texto indicó: “Ratificamos nuestro compromiso por la unidad del PRO, y de Juntos por el Cambio para garantizar la transformación que el país necesita. Hemos establecido un mecanismo de coordinación entre los precandidatos del PRO que evite tensiones innecesarias”.