En los primeros días de diciembre comenzará a verse la suba de la tarifa eléctrica señalo Pablo Cuenca titular del Ente Regulador de la Energía Eléctrica de Corrientes. Apuntó que en Corrientes hay un 30 por ciento de usuarios que aparecen como no inscriptos o con inscripción fallida en el sistema. Cuenca explicó que se encuentra en marcha desde el primer día de este mes la segunda etapa de la segmentación de tarifas, de acuerdo a las últimas disposiciones de la Secretaría de Energía de la Nación. Por ello, adelantó que “los usuarios correntinos comenzarán a ver el impacto en los primeros días de diciembre”. Recordó que “desde el 1º de marzo, la suba fue del 36 por ciento para clientes residenciales, en cuanto al precio mayorista y del 22 o 23 por ciento para comercios, que se suma a lo de octubre, que eleva a un 120 por ciento para residenciales y a comercios eleva el costo en un 88 por ciento”. Recordó que quienes ingresaron en el tercer segmento, en esta región del país pagarán la tarifa subsidiada, siempre y cuando no gasten más de 650 KW/H por mes, entre noviembre y febrero. Cuenca aludió, sin embargo, a que el sistema registra que alrededor del 30 por ciento de los usuarios de Corrientes no se inscribió o tuvo errores y serán “89 mil usuarios que van a pagar como parte del segmento de mayores ingresos”. Finalmente, el funcionario pidió prestar atención a las facturas para reconocer en qué segmento se encuentra.