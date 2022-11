El PRO cerró filas y eligió a sus precandidatos presidenciales. Por el momento dejó fuera de la lista a Mauricio Macri, quien encabezó el cónclave. Al salir de la reunión de la mesa chica partidaria, Cristian Ritondo comunicó que los candidatos a presidente de esa fuerza político serán Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Los tres seleccionados nacieron en la Capital argentina, lo que demuestra el exacerbado unitarismo porteño de la agrupación que lidera el ex presidente. Mientras que por el lado de la Unión Cívica Radical, los lanzados hasta el momento son el jujeño Gerardo Morales y el bonaerense nacido en Quilmes, Facundo Manes, quien también pertenecería en ejido de Buenos Aires. Faltaría la decisión del correntino Gustavo Valdés, que hasta el momento no desmintió, ni tampoco aseguró postularse al sillón de Rivadavia. El dato: ninguno de los periodistas acreditados en Casa de Gobierno le preguntó sobre esta posibilidad. Asimismo el radicalismo muestra una oferta de aspirantes más federalista que sus socios del PRO, y hasta el propio Frente de Todos, que gira en torno a Cristina Kirchner, Sergio Massa y el propio Alberto Fernández, los 3 de Buenos Aires. El interior parece que no existe.