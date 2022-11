El kilo de pan podría pasar a costar desde este lunes hasta $500. El mes de noviembre viene con varios aumentos. Es que desde el sector señalan que es por problemas en el acceso a la harina subsidiada. “El costo del pan está hoy entre $200 y $220 el kilo”, expresó esta mañana Gabriel Ruiz, titular del Sindicato de Obreros Panaderos. Al ser consultado por qué no hay un acuerdo para congelar el precio, Ruiz explicó: “Son varios factores. Primero que hay una escasez de dirigentes, tanto de la parte empresaria como de la parte de los trabajadores, hay gente que ocupa cargos que no saben para qué están”. Y siguió: “Han tenido varias oportunidades de estar con ministros y gobernadores para hablar del tema que realmente preocupa a la industria y que afecta a los trabajadores”. En esa misma línea, señaló que el 60% de la producción del pan que en la Argentina se hace en lugares clandestinos y el 65% de los trabajadores no registrados. En relación a la harina subsidiada, Ruiz indicó: “A algunas panaderías le llega esa harina, pero el pan lo venden a $450 pesos en el mostrador, y a otra gente que les llega esa misma harina y tienen el pan a $300″. Situación a la que él caracterizó como “un descontrol total”. El titular del Sindicato de Obreros Panaderos detalló cómo se compone el precio del pan. “Hoy el bruto del pan lo tenemos con el pago de los servicios, los impuestos, la mano de obra, la harina, la sal y la levadura, todo está entre $200 y $220 el kilo de pan de costo”. Y añadió que “los lugares en donde se encuentra el pan a $250 pesos son los que no tienen habilitación” y apuntó a que la mano de obra es precaria.

Fuente: Vía País.