El proyecto de cambio de uso de suelo del predio de la Ex Unidad Penal 1 obtuvo ayer despacho favorable en el Concejo Deliberante de Corrientes. El proyecto de pedido de cambio de uso de suelo que establece una calle de convivencia y habilita la instalación de paseos gastronómicos, culturales, educativos, oficinas y estacionamientos, entre otras edificaciones. Sa avanza con una ordenanza para habilitar la construcción de paseos, comercio, edificios y estacionamientos en el predio. La Unidad Penitenciaria Nº 1 estaba ubicada en avenida 3 de Abril 57, que desde 1888 albergó a internos por un siglo y medio. Y luego de quedó totalmente despoblada en noviembre del 2021. La Comisión de Obras se reunió ayer con la presencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Alejandra Wichman donde se trató el proyecto de cambio de uso de suelo, El Litoral dialogó con el concejal Héctor Torres (UCR), quien indicó que “lo que nosotros vamos a hacer ahí es solamente el cambio del uso del suelo con respecto a la Unidad Penitenciaria que fue solicitado por el Ejecutivo Municipal mediante un proyecto que ingresó en la sesión del jueves y nosotros hoy (por ayer) dimos dictamen favorable para que eso avance. Pero no conocemos el proyecto que va a presentar el gobernador”. “En términos generales es lo que pudimos ver, tuvimos la visita de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Alejandra Wichman que nos comentó lo referido al uso del suelo, que va a propender más a la conservación del patrimonio histórico cultural, el casco histórico de la ciudad. Ahí se va a hacer una especie de museo de la cárcel, donde se identifique ese lugar. Va a ver un panóptico sobre el cual se va a trabajar seguramente y después seguramente se complementarán con otras actividades”. “Se le va a incorporar un paseo gastronómico y seguramente también va a haber unidades de funcionamiento para coworking (trabajo colaborativo) y las nuevas modalidades de trabajo que no tienen que ser presenciales”, acotó.