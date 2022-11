Denuncian irregularidades por parte de la gestión anterior del Municipio de Santa Lucía. Desde el bloque de Encuentro por Corrientes denunciaron presuntas irregularidades en la presentación del balance de gastos de la gestión que finalizó en 2021. “Rechazamos el expediente del balance de gastos de 2021 por varias faltas que no se pueden dejar pasar. Es una falta gravísima por varios factores. El 10 de diciembre hubo un cambio de gestión, si bien ambos intendentes son de la misma línea política”, explicó la la concejal Raquel Andreau “Lo que nos llamó la atención es que cuando presentan el balance al Concejo, nos encontramos con que existen solamente expedientes y resoluciones que van del 10 al 31 de diciembre de 2021. El problema es que del 1 de enero al 9 de diciembre no existía una resolución legal o acto administrativo. No había ningún expediente de esa fecha. No podíamos averiguar las cuentas sin resolución alguna”, detallo. “Pedimos en su momento un informe al Poder Ejecutivo, pidiendo explicaciones por estos hallazgos. No nos dieron lugar a nuestro pedido, quedando archivado. Ahí fue cuando todo se fue haciendo cada vez más turbio. La auditora fue convocada a que venga al Concejo a dar el informe, a lo que respondió que recién se enteraba de esas irregularidades”, siguió diciendo Andreau. “Hay que seguir todas las instancias, agotando las administrativas primero. Las concejales del bloque iremos a averiguar qué ocurrió acá, porque es la primera vez que nos encontramos con algo así. Al abstenerse esta auditora, queremos asegurarnos de qué pasos debemos seguir. Si después se debe seguir por otra vía, lo haremos. Al presentar este informe, el intendente Villordo deberá decidir los pasos a seguir a través del mismo”, concluyó la mujer.