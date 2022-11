Cuando la justicia da pena y hasta se advierte como incomprensible, con fallos que favorecen a personas vinculadas al poder político y económico, y lo que es peor aún, protegen a un degenerado, por sobre su víctima, una mujer, que al momento de ser ultrajada, era una adolescente de 16 años. El testimonio de una menor violada bajo los efectos de un somnífero que le era suministrado bajo del ardid de ser un medicamento para el dolor de muelas, no sirvió como prueba para que la ahora llamada Cámara de Revisión, rechace la apelación de la querella contra el ex diputado provincial Manuel Sussini, quien ya fue favorecido por un polémico fallo de la jueza de Instrucción Nº6 Graciela Ferreyra. Esta jueza que fue llevada en su momento a un Jury de enjuiciamiento por maltrato laboral, no aceptó la acusación de la Fiscal Mónica Inés Espíndola contra Sussini, por el delito de Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra un menor de 18 años, y solo lo procesó por Abuso Sexual simple y Exhibiciones obscenas en concurso real. La chica supo que fue desflorada cuando meses después la ginecóloga que la revisó, le dijo que ya no era más virgen. Ella ya había declarado que se levantaba con dolor en todas las partes del cuerpo, y que la puerta de su cuarto que la trancaba, amanecía abierta. El impacto psicológico fue tremendo, tanto que después de un tiempo se atrevió a contar lo que le sucedió en un relato estremecedor donde quebrada y entre llantos, le reclamó a la jueza Ferreyra por su dictamen de falta de mérito a favor del ex legislador del partido autonomista. Para Ferreyra no existieron ni la violencia ni la perspectiva de género, Sussini solo obligó a dos mujeres a masturbarlo, argumentando ser un tratamiento médico pagado por OSDE y sugerido por el Hospital Italiano para su dolencia cardíaca. Debía tener orgasmos para curarse en un acto de total perversidad. Claro que la obra social y el prestigioso nosocomio, desmintieron la locura de quien también fuera, asesor con sueldo del gobierno provincial. La patraña del político fue convencerles a los padres de la jovencita oriunda de Virasoro, que costearía su carrera musical, y que la dejen a su cuidado, conviviendo con ella en igual domicilio. Prometió que con sus influencias la ayudaría a esa ilusión de convertirse en cantante. Finalmente la convirtió en víctima de su lujuria. Este 10 de noviembre, después de casi un año de las apelaciones, el camarista Mario Alegre, rechazó todas las apelaciones. Confirmó la falta de mérito como violador a Sussini, ratificó la excarcelación del acusado desechando los planteos de la querella y de la Fiscal Espíndola. No aceptó nada de nada, casi utilizando iguales fundamentos que la jueza Ferreyra: la de no creer prácticamente en el testimonio de la menor ultrajada. Y que otra prueba tiene una mujer violada que no sea su propio padecimiento. Tampoco no aceptaron como prueba los exámenes psicológicos, ni los mensajes de texto, ni las evaluaciones médicas, solo se remitieron a que no coincidían algunas fechas, como si una menor bajo los efectos de un sedante se puede acordar cuantas veces y que día fue abusada estando dormida. Lamentable. El juez Alegre tiene como antecedente un sobreseimiento por prescripción al tristemente célebre Oscar Raúl Aguad, imputado por cobrar dos sueldos como funcionario de la intervención Federal e intendente de Corrientes, prohibido por ley siendo peculado. Aquella decisión judicial la dictó cuando era titular del Juzgado de Instrucción Nº4. El dato, el requerimiento de instrucción formal de esa denuncia, lo hizo Alejandro Chain, hoy ministro del Superior Tribunal de Justicia, cuando era Fiscal en Comisión. Ese atrevimiento de imputar al todopoderoso Aguad, le valió que lo releven del cargo. Alegre obedeció al poder político y terminó sobreseyendo a Aguad por caducidad de la instancia. El jueves último fue el turno de salvar a Sussini. El otro camarista, Diego Núñez Huel, no quiso laburar demasiado y solo adhirió con su voto a todos los rechazos de Alegre. En temas tan sensibles como este, hubiera sido interesante su opinión. El tercer integrante del Tribunal, Lucio Cornejo esta de licencia. La Fiscal Mónica Espíndola de excelente tarea, seguramente al igual que la querella apelará el fallo, ante la Corte Provincial. Al juez Alegre y la Jueza Ferreyra, Noticias Taragüí, se le repetirá partes del testimonio de la víctima, como también a los que miran este noticiero. Entre todos, podrán sacar sus conclusiones. A quien se debe creer, a una persona mayor que obliga a mujeres que lo masturben por un tratamiento cardiaco, o una adolescente de 16 años violada bajo los efectos de un sedante.