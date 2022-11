El Superior Tribunal de Justicia de la provincia hizo lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por las defensas de de dos jóvenes condenados por el brutal asesinato del colectivero José Ulises Bravo, apuñalado en la zona de la Balanza, Paso de los Libres, en junio de 2016. Se procedió a readecuar la calificación legal de los hechos como “homicidio agravado por alevosía”. El Tribunal Oral y Penal de Paso de los Libres (Tribunal de Juicio), condenó en septiembre del 2018, por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos personas y por alevosía” a Gastón Bonpland Ledesma (25), a la pena de reclusión perpetua, mientras que Joaquín Leal (22) fue sentenciado a quince años de cárcel, de cumplimiento efectivo (era menor de edad al momento del hecho). El Tribunal Oral y Penal estuvo conformado por los doctores Marcelo Fleitas, Marcelo Pardo y Gustavo Ifran. Los defensores de los acusados fueron los doctores Facundo Sotelo y María Soledad Fresneda (defensora oficial). Mientras que la parte querellante estuvo representada por el doctor Rodrigo Nenda, y la fiscal de Cámara subrogante en ese momento, doctora Liliana Carlino. El voto en disidencia fue del ministro Eduardo Panseri, quien rechazó los recursos de Casación interpuestos por las defensas técnicas de los imputados, que pretendían la nulidad de la sentencia por falta de motivación y que se dejara sin efecto los agravantes del “homicidio con alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas”, haciendo reserva del caso federal. Bonpland Ledesma sostuvo durante el juicio que Leal “le reprochaba al chofer que andaba con su pareja”, y que “yo solo quise separar y luego salir de ahí”. Consultado por qué no asistió a la víctima que se desangraba producto de las heridas recibidas (11 puñaladas), aseguró: “No quise que se piense que yo fui el autor del hecho, por eso huí”, precisó el portal de noticias Confirmado. En tanto que Leal se deslindó de responsabilidades en el hecho al expresar que “Bravo (la víctima) se me abalanzó, me agarró de los brazos, yo solo recuerdo que lo hinqué sin querer una vez. Luego salí corriendo, solo, para el lado del campo; en ningún momento quedé en el hecho, jamás pensé que iba pasar esto, no tuve intención de matar”.