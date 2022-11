Finalmente declaró en la causa Terrenos, el empresario al que la justicia no podía hallar, y que era bastante conocido por tener negocios con el Estado provincial. Nadin Jorge Tayar, el comerciante misionero, que fue víctima de una maniobra de los hermanos Jorge de Jesús Leiva y Abel Héctor Leiva, quienes le vendieron un campo en Loreto que no era de ellos, sino de la sucesión del ex gobernador Julio Romero, se presentó a dar su testimonio. Los Leiva recrearon una operación inmobiliaria que hasta se inscribió en el Registro de la Propiedad, y hasta se falsificó un fallo judicial, que determinó hijuelas por posesión veinteañal a favor de personas que jamás pisaron los terrenos que comercializaron. El tema es, que varias certificaciones de esta maniobra fraudulenta, fueron aprobadas y rubricadas por la subdirectora del Registro de la Propiedad Inmueble, María Bernarda Correa de Ríos, quien dijo para defenderse, que no tenía conocimiento de lo que firmaba porque estaba trabajando en burbuja y le llevaban a su casa los expedientes. Pero si ella inocentemente no sabía, siendo una persona con 40 años de antigüedad en el organismo, quien sabía entonces que se estaba produciendo una monumental estafa. En su momento estuvo encarcelada, cuando se la detuvo también a la Directora del RPI, María Eugenia Demetrio. En los próximos días se dice que también logaría su excarcelación Pedro Antonio Verón, Jefe de Legales del organismo situado en la esquina de Avenida 3 de abril y Mendoza. Verón también avalaba títulos y escrituras truchas. Demetrio y Verón, mucho antes de quedar apresados se reunieron con el Fiscal Gustavo Roubineau, quien les advirtió de lo que estaba pasando y le solicitó que formalicen una denuncia, pero con el tiempo terminó pidiendo la detención de ambos. Demetrio, Correa de Ríos y falta que Verón también lo asegure, dicen que no tienen la culpa de nada. Infelizmente Noticias Taragüí en sucesivas publicaciones fue mostrando algunas documentaciones donde aparece la firma de este trinomio de autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble. La causa va camino a convertirse en una verdadera tomada de pelo. Donde los involucrados se muestran como las carmelitas descalzan, el problema es, que la justicia le crea.