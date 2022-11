Brasil dio a conocer la lista de 26 futbolistas para disputar el Mundial de Qatar 2022, a donde llegará como uno de los grandes candidatos al título. Tite hizo pública la elección de los jugadores en una conferencia de prensa que había generado mucha expectativa por las diferentes dudas que había con respecto a la conformación de la lista. En las últimas horas se ha confirmado que Philippe Coutinho sufrió una lesión que finalmente lo dejó afuera del Mundial, mientras que una de las mayores incógnitas era saber si el histórico Dani Alves va a formar parte de la lista y finalmente se confirmó que sí. Las otras dudas pasaban por la delantera, donde Tite tenía muchas opciones de sobra para elegir, donde finalmente Gabigol y Roberto Firmino no pasaron el último corte, y sí figuran Pedro y Gabriel Martinelli.

Los convocados de Brasil para el Mundial de Qatar 2022

Arqueros

Alisson (Liverpool)

Éderson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Defensores

Danilo (Juventus)

Daniel Alves (Pumas)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Thiago Silva (Chelsea)

Marquinhos (PSG)

Éder Militao (Real Madrid)

Bremer (Juventus)

Mediocampistas

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Bruno Guimaraes (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Delanteros

Neymar (PSG)

Vinicius (Real Madrid)

Richarlison (Tottenham)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Jesús (Arsenal)

Antony (Manchester United)

Pedro (Flamengo)

Rodrygo (Real Madrid)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

El fixture de Brasil para el Mundial de Qatar 2022

Grupo G

Fecha 1: 24/11 a las 16.00: Brasil vs. Serbia

Fecha 2: 28/11 a las 13.00: Brasil vs. Suiza

Fecha 3: 02/12 a las 16.00: Brasil vs. Camerún