El proyecto que faculta a los jóvenes de la provincia de 16 a 18 años a elegir a sus representantes mas allá que fue girado por el Senado con modificaciones a la Cámara de Diputados, se encuentra en dos encrucijadas, por un lado esta la postura que debe ser facultativo, porque así lo establece la ley nacional, mientras para otros la participación debe ser obligatoria en las elecciones provinciales. En la sesión del jueves el Senado aprobó la iniciativa, con modificaciones estableciendo que la participación debe ser “obligatoria en las elecciones provinciales”. Ahora el proyecto tiene un cambio sustancial con respecto a la norma nacional que permite votar a las personas mayores de 16 años, pero sin ser obligatoria fue girado a Diputados. Este miércoles seguramente va tener ingreso y va ser girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General; y a partir de allí se va ratificar la “media sanción que ya la dimos en su momento o vamos a aceptar las modificaciones del Senado” afirmo el presidente de la Cámara Pedro Casani. “En cualquiera de esas dos circunstancias me animo a asegurarle que en no más de 40 o 45 días también va a contar, además de la ley de paridad de género que ya la aprobamos con la del voto joven”, agregó. “Nosotros aprobamos que el voto es facultativo, no es obligación para el joven que está en ese segmento etario -entre los 16 y 18 años- ir a votar, pero si quiere, puede porque va a estar comprendido en el padrón electoral”, explicó. “Lo que hizo el Senado es entender que el voto debe ser obligatorio, con lo que cambia sustancialmente la visión”, continuó y agregó que “yo no me animaría a decir hoy cuál va a ser el temperamento. Pero yo creo que debe ser facultativo, porque así lo establece la ley nacional. Si nosotros aceptamos las modificaciones del Senado, que puede ser una hipótesis, en los comicios de los años próximos nos podemos encontrar en aquellos municipios donde votan sus autoridades locales en el mismo turno con la Nación, vamos a encontrarnos con el problema que la Nación dice que es facultativo para los menores de 16 a 18 y nosotros decimos que es obligatorio”. “Como siempre digo, en el tema electoral fundamentalmente las reglas de juego deben ser claras, no necesitamos ir a buscar interpretaciones, cuanto más contundente fuere, fija reglas de juego claras y a la ciudadanía uno le puede trasmitir para que nadie tenga interpretaciones distintas”, indicó. Se debe señalar que el senador Ricardo Colombi ya había adelantado dicho cambio en el proyecto. “Creemos que tiene que ser obligatorio y con las sanciones que tiene cualquier persona por no votar”, declaró. Por las modificaciones el proyecto remitido por el Senado a Diputados tiene por objeto “incorporar al sistema electoral los derechos políticos de los jóvenes que hubiesen cumplido la edad de dieciséis (16) años, quienes ejercerán en forma obligatoria, en todos los comicios para los cargos electivos que se convoquen en la provincia, conforme a la Constitución de la Provincia de Corrientes y las leyes”. En consecuencia ahora la Cámara Baja tiene dos opciones: sancionar la ley como viene de Senadores o le hace cambios, caso en que la iniciativa volverá a la Cámara Alta, donde se deberá respetar los cambios impuestos.