Diputados tendrá una sesión especial para repudiar el ataque a Cristina Kirchner

Desde Juntos por el Cambio y otros espacios opositores no decidieron si asistirán y exigen ciertas garantías para su participación.

03 DE SEPTIEMBRE, 2022 | 09.39

Diputados – Cristina Kirchner

La Cámara de Diputados realizará hoy al mediodía una sesión especial para repudiar el ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exigir “una pronta investigación y condena a los responsables”, en un plenario al que los integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) y otros espacios opositores aún no definieron si asistirán. La decisión de convocar a una sesión especial pedida por el Frente de Todos (FdT) fue oficializada ayer minutos después de que finalizara la reunión de gabinete en Casa Rosada, de la que participaron la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y el jefe del bloque de diputados del oficialismo, Germán Martínez. Desde Juntos por el Cambio “exigen garantías” al oficialismo “de una sesión institucional, tranquila y mesurada”. En síntesis, lo que esperan es que “no se apunte a la oposición como responsable de la escalada de violencia”. La sesión especial se realizará al mediodía, luego de la reunión que los presidentes de bloque mantendrán en la comisión de Labor Parlamentaria, donde las bancadas opositoras terminarán de definir si asisten o no al recinto de sesiones. Desde la bancada de la Izquierda se anticipó que darían el presente y los dos bloques libertarios aún no definieron sus posturas. Una de las dudas que expresan los diputados de la oposición tiene que ver con el proyecto de resolución que el Frente de Todos pretende votar en la sesión, presentado ayer por la propia Cecilia Moreau, en el cual se reclama un fuerte repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Tras mantener ayer reuniones de cada uno de los bloques y del interbloque en general, desde JxC señalaron a la prensa que buscarán previamente encarar una negociación con el FdT sobre el “tono” de la sesión y el texto de condena que se aprobará en el pleno del cuerpo legislativo, informaron fuentes de la coalición opositora. Es decir, quieren “evitar que la sesión se convierta en un cruce de acusaciones”. En cuanto al proyecto que presentó Moreau, busca expresar” su más enérgica condena y repudio al intento de magnicidio cometido contra la actual Vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación Argentina Cristina Fernández de Kirchner”. “Asimismo, expresamos la solidaridad de quienes componemos la Cámara de Diputados con nuestra Vicepresidenta de la Nación y su familia, a la vez que exigimos una pronta investigación y condena a los responsables”, agrega el texto. Además, exhorta “a toda la dirigencia política, sindical, empresarial y a la sociedad a condenar el atentado perpetrado y a la responsabilidad y compromiso de erradicar la violencia política y los discursos de odio en nuestro país”.