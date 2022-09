Tras casi 25 años de carrera, Serena Williams puso punto final a su carrera en el tenis profesional. Williams perdió en el US Open y se retiró del tenis. La estadounidense, una leyenda del deporte, perdió 7-5, 6-7 (4-7) y 6-1 ante la australiana Ajla Tomljanovic. Aunque sembró alguna duda, fue su último partido como tenista profesional. En un partido que agrandó todavía más su leyenda, Serena Williams fue eliminada este viernes por la australiana Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del US Open, en el que pudo ser el último partido de su carrera. A sus casi 41 años, Williams salvó hasta cinco match points en el set final hasta caer ante Tomljanovic por 7-5, 6-7 (4-7) y 6-1 después de tres horas de partido de alta carga emocional. Serena, que maravilló al mundo con dos épicas victorias en este Grand Slam, ha evitado confirmar si pondrá punto y final a su carrera una vez eliminada de este US Open, como dejó entrever el mes pasado. Tras la derrota, Serena Williams ofreció un emocionante discurso sobre la cancha en el que descartó replantearse su anunciada retirada del tenis, si bien dejó un último resquicio abierto. “¿Lo vas a reconsiderar?”, le preguntaron a una Williams que apenas podía contener las lágrimas. “No lo creo… pero nunca se sabe”, afirmó la estadounidense que, a sus casi 41 años, acababa de caer eliminada en una épica batalla de tres horas ante la australiana Ajla Tomljanovic.