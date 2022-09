Ante un auditorio afín que la colmó de aplausos, Patricia Bullrich se asumió como candidata para la Presidencia de la Nación. En ese marco la candidata (ya oficializada) a la Presidencia, aseguró que hay “run run” en el Congreso de quitar las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). El anuncio lo hizo en el marco del Latam Economic Forum en su octava edición organizado por la consultora Research For Traderes y Finguru. En una “informal” entrevista con el economista y analista financiero Darío Epstein, la presidenta del PRO denunció que “estamos en una situación de amenaza al cambio de reglas electorales”. Ante la primer consulta de Epstein en relación al fuerte debate entre los dirigentes de Juntos por el Cambio y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, Bullrich destacó que hay una “lógica de la antidemocracia” y mencionó a provincias que están realizando un cambio en las reglas de juego democráticas según su postura como Salta, Chaco, Catamarca y San Juan. “Si me toca competir con Cristina Kirchner porque se presenta por el oficialismo, no tengo ningún problema en competir con ella ni con ninguno”. “No se discuten personas, sino ideas”, expresó tajante y resaltó sus cualidades: “He podido demostrar capacidad de gestión y carácter para hacer las cosas que hay que hacer”. En ese sentido, resaltó que cuando Juntos por el Cambio fue gobierno en el 2015, desde el peronismo dilapidó los intentos de realizar cambios profundos. “Cada vez que hacemos algo se entra en un terreno de ingobernabilidad” y señaló los paros y las marchas, como principal problema. “Van a intentar que nosotros no tengamos herramientas”. Para Bullrich, Juntos por el Cambio debe disputarle poder al peronismo. “Tiene que ser un partido que no se deje avasallar ni deje que la gobernabilidad quede presa de la erosión del peronismo”. “Si tengo que pelear, me van a tener con toda la fuerza y toda la decisión de cambio”, expresó contundente ante un auditorio colmado de empresarios que sin vacilaciones, aplaudió por un minuto. En otro momento de su discurso, contó que ya fue tres veces diputada y que no volvería a ocupar ese cargo demostrando su aspiración a apuntar a una Presidencia.

Plan de Juntos por el Cambio consta de tres bases:

La primera, donde cuatro fundaciones de todos los espacios políticos que conforman la coalición trabajan en un “plan económico”. En segundo lugar el carácter, y la impronta “generar velocidades, tiempos, políticas” en donde advirtió que aún no se resolvió el candidato para la Presidencia. Por último, remarcó que quien sea el candidato elegido por la población a través de las paso, habrá “libertad” para elegir el equipo y a diferencia de 2015, se buscará una mayor participación en la gestión de todos los partidos que conforman la coalición