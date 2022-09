Los movimientos sociales aliados al Gobierno convocaron a marchar tras el ataque a Cristina Kirchner. El Movimiento Evita llamó a una movilización hacia Plaza de Mayo a las 14 de hoy. El Movimiento Evita, referenciados en los funcionarios Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, emitió un fuerte comunicado en el que, después de repudiar el hecho y solidarizarse con la ex mandataria anunciaron: “Estamos en alerta y movilización para defender a la democracia, a nuestro gobierno y a sus dirigentes”. “Más unidos que nunca vamos a vencer al odio”, cierran. La organización más numerosa del país también convocó a una masiva concentración para el viernes a las 14 en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar desde allí a Plaza de Mayo “en defensa de la democracia y solidaridad con Cristina”. Los movimientos sociales aliados al Frente de Todos se movilizan hacia el barrio porteño de Recoleta para manifestarse a favor de Cristina Fernández de Kirchner tras el intento de asesinato que sufrió esta noche en las afueras de su departamento ubicado en Juncal y Uruguay. El primero en llegar al lugar fue Juan Grabois, el dirigente social más cercano a la Vicepresidenta de la Nación y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y del Frente Patria Grande. A través de sus redes sociales, Grabois había expresado minutos antes: “La protegió Dios. La policía no. Ahora nos toca a nosotros cuidarla”. Desde el Frente Popular Darío Santillán, cuya líder es Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), anunciaron que columnas barriales del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires se concentran para marchar frente a la casa de la ex presidenta. “Ahora nos movilizamos a la casa de Cristina. El odio y la violencia lo enfrentamos con movilización. No pasarán. A Cristina la cuida el pueblo”, le dijo la dirigente feminista a Infobae mientras marchaba hacia Recoleta y agregó: “La violencia es el límite. Sucesivas manifestaciones de odio e intolerancia sembradas desde hace años por cierta dirigencia opositora y medios hegemónicos de comunicación se llevan puesta cada vez más a la democracia”, interpreto. Luego, gregó: “La dirigencia política se tiene que pronunciar de manera categórica ante el intento fallido de atentado contra la Vicepresidenta”. Desde la UTEP, la organización considerada como el Sindicato de la Economía Popular y que agrupa a la mayoría de los movimientos oficialista también repudiaron “el gravísimo intento de magnicidio contra la Vicepresidenta” y expresaron que: “Es momento de unidad y defensa de la paz social por sobre todas las cosas”. El secretario general de la UTEP es Esteban “Gringo” Castro, dirigente del Evita y referente del Movimiento Misioneros de Francisco, también manifestó su respaldo a la ex mandataria. El diputado nacional Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), también integrante de la UTEP, convoco a “todas las fuerzas populares “a mantenernos en alerta y movilización” y expresó que: “El intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta es un hecho de enorme gravedad. Todo el pueblo argentino debe repudiar este atentado”. Desde la izquierda, si bien no llamaron a movilizar a favor de la ex jefa de estado, sí se manifestaron con firmeza por el intento de asesinato que sufrió por parte de del ciudadano brasileño Fernando Andres Sabag Montiel de 35 años. “Repudiamos el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y reclamamos su inmediato esclarecimiento”, dijo Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero y de la Unidad Piquetera. El movimiento Evita, la CCC y Somos Barrios de Pie, entre otras organizaciones afines al gobierno de Alberto Fernández anunciaron que, en consonancia con lo resuelto por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, de suspender el congreso partidario en el que hablaría Cristina de Kirchner, suspendieron la concentración en rechazo a la “persecución judicial y mediática” que entienden recibe la ex jefa de Estado después de los 12 años de prisión que solicitaron los fiscales de la “Causa Vialidad”, iban a realizar en la localidad bonaerense de Merlo.