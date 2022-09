El seleccionado argentino de rugby cayó como visitante frente a Nueva Zelanda por 53-3, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship. De esta manera, Los Pumas no pudieron repetir la hazaña que habían logrado la semana pasada contra los All Blacks. El combinado nacional sufrió una verdadera paliza en el Waikato Stadium de la ciudad de Hamilton, donde el dueño de casa se tomó revancha de lo ocurrido el último sábado en Christchurch. El encuentro fue un monólogo de principio a fin, con siete tries para el conjunto vencedor Los tantos fueron convertidos por Ethan de Groot, Caleb Clarke, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Ardie Savea, Brodie Retallick y Beauden Barrett, mientras que Richie Mo’unga sumó dos penales y cuatro conversiones y Jordie Barrett tuvo otras dos conquistas. Los puntos de la visita los sumó Emiliano Boffelli con un penal.

Cómo sigue el camino de Los Pumas. El historial entre Los Pumas y los All Blacks

Los All Blacks ganaron 32 partidos. Los Pumas tienen dos triunfos. Empataron un encuentro (en la cancha de Ferro, en 1985). El año pasado, All Blacks se quedaron con los dos cruces por Rugby Championship: primero por 39-0 y luego 36-13.