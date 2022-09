Estiman que en septiembre la inflación crecerá en torno al 6% mensual y no perforará el 5% hasta diciembre. Así, cerraría el año por encima del 90%. En agosto, la inflación se habría ubicado en torno al 6,5%, según los distintos relevamientos de las consultoras privadas. Se estima, además, que rondará el 6% en septiembre. Y, si bien tenderá a desacelerarse en el último trimestre del año, las proyecciones dan cuenta de que se mantendrá por encima del 5%, un dato no menor si se considera, por ejemplo, que en 2021 sólo en un mes (marzo) el IPC creció por encima de esa cifra. Diversos factores inciden en esta dinámica de precios. Entre ellos, se destaca el impacto de primera y segunda ronda que tienen los aumentos en tarifas y combustibles, además de un mayor deslizamiento cambiario. Así, advierten los analistas, la inflación cerraría el año por encima del 90%. De acuerdo a distintos relevamientos, la inflación de agosto osciló entre el 6,4% y el 6,7%. Las presiones sobre los precios continuarán durante este mes. Según explicaron desde Ecolatina, “para septiembre, sumado al elevado arrastre que dejó la aceleración de la segunda parte de agosto y a un sostenido crawling peg, impactarán puntualmente los aumentos en electricidad y gas, el aumento en la tarifa de subte (40%) y de taxis (30%); y los aumentos a empleadas domésticas y en los colegios de la Provincia de Buenos Aires”. “Así, el índice de septiembre se ubicaría cerca del 6% (82% interanual). De esta manera, los precios acumularían 65% en los primeros tres trimestres del año”, remarcaron desde la consultora al difundir su IPC-GBA. Y, en el mismo documento, alertaron sobre la tendencia de cara a los últimos meses de 2022: “Para el resto del año, la reapertura de paritarias, un deslizamiento cambiario consolidado en niveles superiores a los meses pasados y los efectos de primera y segunda ronda que tienen los ajustes en tarifas y combustibles, se combinarán para mantener a la inflación por encima del 5% mensual, frente a la falta de un ancla robusta para coordinar expectativas a la baja. Aun estimando esta leve desaceleración en los próximos meses, proyectamos que la inflación cerrará 2022 con un piso del 92%”. En la misma línea, desde Analytica señalaron al respecto: “La inercia pone un piso alto para la inflación, por eso nosotros vemos en el mejor escenario una inflación mensual entorno al 5% recién en diciembre”. “La inflación de septiembre va a continuar en el sendero de un régimen muy alto y difícilmente tengamos un dato menor al 5% en lo que reste del año”, agregó por su parte Lautaro Moschet, Economista en Fundación Libertad y Progreso. “Hay varios fundamentos para que la inflación tenga un piso de entre 5,5% y 6% para los próximos meses y se estabilice en 5% en los últimos dos meses del año”, señaló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market. “Básicamente, porque hay un aumento de las tarifas que va a ser escalonado y no sólo va a pegar sobre los hogares, sino también sobre producción primaria, la industria y el comercio. Los aumentos serán escalonados y se acumularán en toda la cadena de valor, por lo cual va a impactar en precio final”, agregó el analista.

INDEC

El miércoles 14 el INDEC dará a conocer la inflación de agosto. Un dato que, si bien desaceleraría con respecto al 7,4% de julio, continuará siendo elevado, tanto en términos mensuales como interanuales. Por caso, el IPC GBA Ecolatina subió 6,7% mensual y en la comparación interanual se aceleró para alcanzar el 75,9%, “representando la cifra más alta desde enero de 1992 (76%)”. También proyectó una inflación de 6,7% la consultora Orlando Ferreres, con un crecimiento interanual de 70,6%. “En cuanto a los principales rubros, Salud e Indumentaria encabezaron las subas del mes, registrando un alza de 11,6% y 10,4% mensual, respectivamente, seguidos por Alimentos y bebidas, que presentó una variación de 6,8%”, remarcaron desde la firma.