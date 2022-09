El titular del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, anticipó que la CGT en su conjunto participará de la movilización convocada para hoy en Plaza de Mayo como medida de solidaridad para repudiar el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Va a haber una movilización de todos los gremios. Creo que va a ser una movilización importantísima para demostrarle a los generadores de odio que esta política no se acepta más”, sostuvo el dirigente sindical. “Es tremendo lo que ha pasado”, dijo Moyano, en diálogo con Radio 10. En línea con otros referentes del arco oficialista, focalizó su mensaje contra “muchos medios de comunicación” que están “tratando de profundizar el odio para que se produzcan estos hechos lamentables que le hacen tanto a la democracia y a la paz”, La Confederación General del Trabajo (CGT) reaccionó rápidamente ante el grave episodio que vivió Cristina Kirchner, cuando un hombre le apuntó con un arma que no llegó a disparar a centímetros de su cabeza. Con un pronunciamiento, la central obrera difundió un comunicado para expresar su “más profundo repudio al salvaje atentado perpetrado” y anunció que su Consejo Directivo se reunirá este viernes, a las 10.30, para analizar medidas en solidaridad con la Vicepresidenta. “La tentativa de magnicidio debe interpelar a todos los dirigentes políticos que día a día tensan el clima social hasta niveles irracionales, poniendo en riesgo concreto su seguridad -dijo-. El odio que emana de la confrontación política en estos momentos exacerba los ánimos de todos y los violentos se expresan sólo con brutalidad, generando episodios gravísimos como el de esta noche”. Consideró que “este hecho no es aislado sino que guarda directa relación con la ola de violencia que se engendra hacia algunos líderes populares alentada desde muchos sectores de la política y los medios”. Y concluyó: “La CGT analizará urgentemente los pasos a seguir en relación a este triste y vergonzoso hecho para la historia de nuestra democracia. Nuestra solidaridad con la compañera Cristina. Basta de violencia”.