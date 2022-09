Boca visitará el domingo a Colón. El equipo dirigido por Hugo Ibarra se presentará en Santa Fe con 4 bajas significativas, justo antes del superclásico de la próxima fecha. Boca Juniors, que mejoró sus resultados pero no su funcionamiento, visitará mañana a Colón de Santa Fe en un partido válido por la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol que asumirá con bajas significativas, sobre todo la del delantero colombiano Sebastián Villa, su jugador más desequilibrante. El encuentro se jugará este domingo a partir de las 18 en el estadio Brigadier Estanislao López, en Santa Fe, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por ESPN Premium. Boca tiene 26 puntos en el torneo doméstico y levantó su ánimo con dos victorias consecutivas, en Florencio Varela ante Defensa y Justicia (1-0) y en La Bombonera frente a Atlético Tucumán (2-1), mientras que los “Sabaleros” sumaron 18 unidades y no encontraron el rumbo en el semestre, con cambios de DT incluidos. En Boca, los dos triunfos seguidos mejoraron el ánimo pero eso no duró demasiado, ya que la lesión que sufrió el colombiano Villa (se rompió los meniscos de la rodilla izquierda) cercenó gran parte de sus chances de pelear por el título. Con el objetivo en Colón y la mirada de reojo en el Superclásico de la semana que viene en La Boca, Ibarra preparó un equipo que tendrá siete variantes respecto del que superó a los tucumanos, ya que además de Villa faltarán dos piezas clave como Alan Varela y Guillermo “Pol” Fernández, ambos suspendidos, al igual que el peruano Luis Advíncula, todos por acumulación de tarjeas amarillas. Lo positivo es que regresar el capitán Marcos Rojo luego de superar un desgarro el 24 de julio pasado en la victoria sobre Estudiantes de La Plata (3-1) que lo dejó siete fechas afuera (de la 10 a la 17) y también será titular Darío “Pipa” Benedetto, al que se busca poner en forma para que llegue afilado al partido con River. De manera que ingresarán Rojo, Benedetto, Facundo Roncaglia, Martín Payero, Esteban Rolón, Norberto Briasco (no juega desde el 25 de noviembre del año pasado en la formación titular) y el juvenil Luca Langoni, autor de los dos goles en el triunfo sobre los tucumanos y una de las grandes esperanzas del club. Los que saldrán serán los suspendidos Varela, “Pol” Fernández y Advíncula, más el otro peruano, Carlos Zambrano, Juan Ramirez, Luis Vázquez y el lesionado Villa. Las urgencias de Boca, entre lesiones y suspensiones, motivó al “Negro” Ibarra a citar a dos juveniles sin rodaje en primera división, el mediocampista central Mauricio Benítez, categoría 2004, y el extremo Maximiliano Zalazar, nacido en 2001. Por el lado de Colón, con un entrenador interino, Adrián Marini, quien asumió la dirección técnica luego de dos ciclos que fracasaron, primero el de Julio Falcioni y luego el de Sergio Rondina, introducirá entre dos y tres variantes, una de las cuales una es obligada debido a la suspensión del mediocampista Leonel Picco. El cuanto al historial entre ambos, es de 79 partidos y favorece a los “Xeneizes” ampliamente con 46 victorias contra 17 de Colón, más 16 empates.