El hombre que atentó contra Cristina Kirchner con un arma, fue detenido en las inmediaciones del inmueble de la ex mandataria nacional. De acuerdo con lo que pudo averiguar Infobae, el agresor, que se encuentra detenido, fue identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 años y de nacionalidad brasileña, el cual actualmente no tiene un empleo en blanco y su último trabajo registrado fue en rubros de servicio de transporte automotor. El sospechoso ingresó a la Argentina en 2018, procedente de Uruguay, y ya estuvo detenido el año pasado por uso indebido de armas. Poco después de haber sido capturado los efectivos de la Policía Federal encontraron sobre la calzada una pistola Bersa calibre .380, que sería la utilizada durante el ataque. Según figura en los registros oficiales, el sujeto en cuestión tiene domicilio en el barrio porteño de Villa del Parque y figura como dedicado al “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre; excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar”, es decir, a través de aplicaciones de viajes. Entre sus múltiples antecedentes consta que Sabag Montiel ya había tenido un altercado con las autoridades el 17 de marzo del 2021 en el barrio de la Paternal, cuando un efectivo de la Policía de la Ciudad lo requisó al observar que el auto Chevrolet Prisma de color negro, que era de su propiedad, no tenía colocada la patente trasera.En ese marco, el hombre oriundo de Brasil aseguró que esto se debía a un choque que habría sufrido días antes, pero cuando abrió la puerta delantera del vehículo para sacar los papeles del mismo, se cayó al suelo un cuchillo de 35 centímetros, que el acusado dijo que era para defensa personal.Ante esta situación, el agente de seguridad hizo las correspondientes consultas y, al no constatar en ese momento que tuviera restricciones, procedió a secuestrar el cuchillo y labrarle un acta de infracción. Luego del incidente de este jueves, en el que intentó matar a Cristina Kirchner, quedó detenido. De acuerdo con la investigación en curso, todo comenzó cerca de las 21.00, cuando Cristina Kirchner regresó a su domicilio luego de una jornada de trabajo en el Senado. En esas circunstancias, en un momento dado empezaron los incidentes y después del intento de asesinato, el sospechoso escapó del lugar corriendo por la calle Uruguay, pero fue perseguido por cinco personas que lograron reducirlo a la altura de su intersección con Talcahuano.