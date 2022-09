Una derrota en el debut sufrió Taraguy de Corrientes en Mendoza en su regreso a las competencias nacionales después de varias temporadas. El equipo perdió en condición de visitante ante Marista de Mendoza por un claro 65-31, en el partido que abrió el Grupo 1 del Torneo del Interior “B”. El elenco correntino volvió a visitar a Marista después de cinco temporadas: en el Torneo del Interior “A” de 2017, fue victoria mendocina por 52-33. Y ayer se repitió este inicio con dudas, sumando el viaje desgastador, el roce que buscaba proponer quedó sin fuerzas para la reacción ante los locales. En los primeros minutos de partido, Taraguy mostraba cosas positivas y negativas. Su line parecía muy ineficaz pero su defensa (de maul) era muy fuerte y muchas veces negó al rival sumar peligro. Marista comenzó a sumar réditos desde el primer tiempo. La mayoría de sus puntos llegaron con el juego abierto y el trabajo de un pack de forwards que supo encontrar las grietas del juego visitante. Cuando Taraguy no sumaba mucho en su juego, encontraba en lo rucks una lucha interesante en la que alcanzaba a sacar algunos minutos de protagonismo. Si bien el elenco mendocino pudo anotar un par de tries más, sumó muchos errores con pelota en el juego de mano, en una tarde con bastante viento que provocó fallas en los dos equipos. Pero no tuvo resto Taraguy para una reacción y regresó a Corrientes con una derrota en el debut, que encuentra muchas falencias a corregir, ante un rival que deberá vencerlo como local si quiere dar el paso a la siguiente ronda. Taraguy quedó tercero en el Regional NEA y tuvo un debut esperado y sorpresivo ante Marista, subcampeón del Oeste. El próximo sábado (10 de septiembre), por la segunda fecha del Grupo 1, los “cuervos” serán locales ante Aranduroga en el cuarto clásico correntino de la temporada.