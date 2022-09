Detienen a un joven de 20 años al hallarse elementos que vinculan la presencia de la menor desaparecida durante tres días en su casa, ubicada en el barrio Punta Taitalo, cerca de la costa del río Paraná. El detenido es hijo de una mujer oriunda de la ciudad de Mercedes, quien hace un año se radicó con su familia en Corrientes. Esta señora habría sido uno de los tantos testigos que se acercó a la policía a brindar su aporte, quien dijo a los investigadores de la Comisaría de la Mujer y el Menor II que había visto a una chica parecida a la niña buscada en una parada de colectivos de su barrio. Un detalle muy particular de su relato que no pasó inadvertido fue la mención de un arito de oro, aunque también brindó muchas incoherencias. De todos modos, se investigó pero no se obtuvo nada concreto. Incluso su hijo que ahora está detenido, fue demorado el jueves, un día antes de la aparición de la niña. Ningún elemento lo vinculaba hasta entonces con ella, dijeron los investigadores. Sin embargo, llamó la atención el marcado nerviosismo que mostró ante determinadas preguntas. Ese detalle fue el detonante para que la fiscal de Instrucción Nº 1, Lucrecia Troia Quirch, solicite allanar su casa. La medida judicial se cumplió el viernes por la tarde, alrededor de las 18. Pero la pericia policial de la segunda jefa de la Comisaría de la Mujer sería clave para la causa. Decidió aguardar el arribo de los perros, mientras todas las miradas apuntaban al estado de salud de la menor. El perro de la División Canes “marcó” un par lugares en la casa, lo cual indicaba que la menor había estado allí. Eso fue determinante para que la Justicia librara la orden de detención del joven. De todos modos, quedan muchas cuestiones que se irán resolviendo con el paso de los días, para lo cual será crucial la declaración de la menor en Cámara Gesell, algo que se dará en el marco de otro expediente judicial, que podría derivar en una grave imputación al detenido.