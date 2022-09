Buscan al joven de 18 años que tuvo retenida a Rocío Aimara Gaitan durante tres días. La menor estuvo con un muchacho de 18 años que por éstas horas es buscado por toda la ciudad de Corrientes. La nena ya está con su familia, y en buenas condiciones de salud. Se conocen los lugares en los cuáles estuvo la menor, que habría sido seducida por su captor. En principio, se descartaría un abuso. Ayer, pasadas las 18, fue reconocida por vecinos por avenida Independencia, y rápidamente la rescató una patrulla de la Policía. “La nena fue víctima de una seducción presunta de una persona de 18 años de edad”, confirmó el abogado Hermindo González, quien se hizo cargo de la representación legal e insistió: “hablamos de seducción presunta porque a los 12 años la nena no tiene la voluntad de elegir estar con alguien. No puede analizarse que otorgo un consentimiento” “Es una retención porque no posee voluntad por su edad”, insistió. Fuimos con los padres junto con la doctora Sonia González. Allí tomamos contacto con la nena. Ahí, en la Comisaria 2da del Menor y la Familia, de inmediato se autorizó el ingreso de los padres para tomar contacto con la nena”. González sostuvo que “se inicia ahora una causa penal contra la persona que la tenía retenida en lugares determinados de la ciudad que están absolutamente comprobados y forma parte del secreto de sumario” “Hasta anoche estaba siendo buscada esa persona. Será detenida y deberá enfrentar una causa penal”, agregó.