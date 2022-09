Los testigos del atentado que sufrió anoche la Vicepresidente Cristina Kirchner, comenzaron a declarar. La jueza federal María Eugenia Capuchetti y los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano comenzaron la mañana de este viernes a tomar declaraciones a los testigos del ataque ocurrido el jueves contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los testigos del hecho -llamado Javier- declaró que el hombre detenido -Fernando André Sabag Montiel, un ciudadano brasileño de 35 años- llegó a “gatillar dos veces” a escasos centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta. En declaraciones a la prensa en Tribunales luego de declarar, el testigo contó que “estaba formando parte del cordón” de militantes. “Cristina viene hacia a mí, me acaricia y por la altura de arriba de mi hombro, veo que se asoma un brazo con un arma. Veo la figura del arma, pero no logro ver qué arma era. Retrocede y ahí yo me doy vuelta y lo agarro”, relató. Al ser consulado sobre si el detenido le dijo alguna frase a la Vicepresidenta, contestó: “No escuché nada. Pero sí se escuchó que gatilló. Para mí, gatilló dos veces”. Y luego relató: “No sé si Cristina se dio cuenta porque justo me doy vuelta porque veo el arma, giro hacia la derecha y lo agarro junto a otra gente. Varias personas se sumaron para agarrarlo porque en la vereda había varios. Lo agarramos y le decimos: ‘vos tenes un arma’ y él decía ‘no, no’; entonces lo tanteamos un poco y se le cayó el arma”. “Apenas vemos que cae el arma, parte de los organizadores –del operativo militante de protección de la Vicepresidenta- se lo llevan mientras un hombre pisa el arma y la retiene allí”, explicó. En tanto, en la sede de los tribunales esperaban para declarar otros testigos que presenciaron la noche del jueves el operativo de detención. También se encuentran en el lugar custodios de la Vicepresidenta, que podrían prestar declaración en la misma calidad testigos. Asimismo, se está analizando en Comodoro Py el teléfono del detenido: ya se logró ingresar al mismo y se están analizando todo sus mensajes, según consignaron fuentes judiciales.

Inspección ocular:

La magistrada y los fiscales realizaron este viernes una inspección ocular a la zona donde ocurrió el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y, poco después de las 7.30, regresaron a los tribunales de Retiro, donde permanecen reunidos en el despacho de la magistrada en el tercer piso del edificio. Fuentes judiciales informaron a Télam que aguardan la llegada de la totalidad de los elementos de prueba pedidos antes de concretar la declaración indagatoria del detenido, quien pasó la noche alojado en una dependencia de la Policía Federal ubicada en la calle Cavia 3350, del barrio porteño de Palermo. La jueza ordenó esta madrugada allanamientos, cruces de llamados entre la línea telefónica del detenido y otros, además de la pericia sobre su teléfono. En el marco de las actuaciones, también fue allanado el domicilio del detenido, ubicado en el barrio porteño de Villa del Parque, en la calle Terrada al 2300.