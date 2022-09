El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) solicitó a la población nacional mantener una vigilancia activa ante el contacto de personas con aves silvestres. Emitieron un alerta por la posible llegada del virus de influenza aviar de alta patogenicidad. Señalaron que esta enfermedad es de notificación inmediata y obligatoria al Senasa, y que ante una sospecha se debe contactar con la oficina local más cercana o enviar notificaciones al sitio web del organismo nacional. Del mismo modo, se deber notificar al Senasa la mortandad de aves silvestres, especialmente aves acuáticas y rapaces, o sintomatología en estas aves como anorexia y depresión, incoordinación y temblores, signos respiratorios severos, diarrea, edema facial, crestas y barbillas tumefactas y cianóticas. Se trata de un problema mundial, que afectó a varias regiones en el último año. Por ejemplo, a fines del año pasado un brote de gripe aviar H5N1 mató a más de 5,000 grullas en Israel, lo que fue considerado para las autoridades como el “peor golpe para la vida silvestre” en la historia del país. Los expertos apuntan a que la falta de agua aumenta el riesgo de transmisión de este virus que salta de las aves migratorias a las granjas de pavos y gallinas. En España, hubo más de más de 665.000 sacrificios en febrero.

Precauciones

Teniendo en cuenta que esta enfermedad puede afectar a las personas, el Senasa solicitó no tener contacto directo con las aves ni acercarse a las mismas. El virus se puede transportar en los zapatos y la ropa, por lo que de haber presenciado uno de estos eventos, es preciso no acercarse a otras aves ni silvestres ni domésticas, sin antes haber desinfectado apropiadamente ropa y calzado. A las personas que vayan a están en contacto con aves silvestres se les recomienda no estar en contacto con aves de producción 48 horas antes ni después de la actividad con silvestres. Las personas que tengan contacto con aves silvestres deben utilizar medidas de protección personal adecuadas: guantes, antiparras y barbijo.