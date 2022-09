El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, anunció hoy que el uso del barbijo será optativo a partir del 21 de septiembre. La medida se toma de acuerdo a la situación epidemiológica actual por Covid-19. No obstante, aseguró que la vigilancia se mantiene activa. “Lo hemos evaluado con el Gobernador Gustavo Valdés y es probable que a partir del 21 de septiembre se tome la medida de que sea optativo el uso del barbijo en todos los ámbitos”, dijo el ministro Ricardo Cardozo, mientras que hizo un especial llamado a completar esquemas de vacunación. Vale mencionar que, en la provincia, desde octubre del 2021 el uso de tapabocas no es obligatorio en espacios al aire libre, tampoco durante los recreos, en el ámbito escolar, pero sí en espacios cerrados y al aire libre con aglomeración de personas. Como desde el inicio de la pandemia, todas las medidas en Corrientes se toman de acuerdo a la situación epidemiológica, la cual, si llegara a modificarse, lo mismo sucede con las medidas. “Además de los puntos habituales de vacunación en la capital y los que funcionan en el interior, donde trabajamos en articulación con los hospitales locales, esta semana dio inicio la vacunación Salud va a tu Casa, con la cual en la capital concluyeron esta semana en el barrio Juan XIII con más de 500 personas que recibieron el refuerzo de Covid-19 y mañana terminarían en el barrio Ciudad de Estepa, para dar continuidad en todas las zonas”, detalló el funcionario. Agregó que “también se está trabajando en lugares claves como son los clubes de abuelos y pusimos a disposición el call center para las personas que, por problemas de salud, no puedan trasladarse o tengan incapacidad para movilizarse” “Reiteramos en pedido a la población mayor de 50 años para completar refuerzos, esto es clave para seguir disminuyendo la gravedad y la mortalidad de la Covid-19”, concluyó el ministro.