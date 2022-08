Según el Monitor Público de Nación, solo un cuarto de los correntinos que iniciaron esquemas de vacunación anticovid accedieron a la tercera aplicación. En la provincia de Corrientes se aplicaron 2.868.904 primeras dosis y 1.024.288 segundas dosis, y desde el Gobierno lo calificaron como una “situación problemática”. Sin embargo, en lo que se refiere al alcance a las cifras de las aplicaciones de refuerzo, los números se desploman. El alcance de la cobertura de refuerzos baja a 548.800 dosis aplicadas del primer refuerzo (tercera dosis) y a 144.485 en el caso del segundo refuerzo (cuarta dosis). La directora de Epidemiología de la Provincia, Angelina Bobadilla, reconoció que se trata de “una situación problemática”. “Si bien hay una porción de la población que recién está alcanzando el intervalo de cuatro meses, sobre todo los adultos mayores que fueron los primeros en iniciar esquemas, deberían contar con todos los refuerzos aplicados”, dijo en diálogo con Sudamericana. La funcionara volvió a remarcar la disponibilidad y la seguridad de las vacunas e invitó a la población a acudir a los centros de vacunación. Advirtió que esta quinta ola de coronavirus que está llegando a Corrientes “no se caracteriza tanto por el aumento de casos pero sí por el impacto en internaciones y muertes”. Remarcó que se trata de una diferencia importante con respecto a la ola anterior porque se evidencia “una mayor virulencia” que afecta sobre todo a ancianos y ancianas que terminan en el Hospital de Campaña porque no cuentan con los esquemas de inmunización completos. “Diariamente estamos analizando los números de la pandemia en Corrientes, analizando los casos”, aseguró, y detalló que en Argentina las variantes de ómicron BA.4 y BA.5 están desplazando a la BA.2, por lo que un aumento de contagios es esperable en las próximas semanas. Bobadilla reforzó el mensaje de que la vacuna anticovid no evita el contagio pero sí el desarrollo de las formas graves de la enfermedad del coronavirus. Recomendó a la población mayor de 50 años que acuda a la guardia del Hospital de Campaña en caso de no registrar mejorías tras los primeros días de contagio confirmado o ante un alerta de síntomas respiratorios.