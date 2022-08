Un intento de usurpación confirmaría el estrecho vínculo entre el actual subjefe de Policía, Jorge Andrés Cristaldo y la prófuga Teresa Vázquez, que extrañamente todavía no fue encontrado, su paradero. No pocas veces se dijo que estaba escondida en San Luís del Palmar, casualmente de es oriundo Cristaldo. El 21 de septiembre de 2020, plena pandemia del coronavirus, Cristaldo acompañó a Vázquez para concretar una apropiación ilegal de un campo de 107 hectáreas propiedad de la familia Ramírez, ubicados en el Departamento Mburucuyá, en Manantiales Sur Segunda Sección a no más de 250 metros de la ruta que une esa localidad con Caa Catí. Allí cerca se construyó la Escuela 424, sobre un terreno donado por Aquilino Ramírez, quien fuera el patriarca de esta familia muy conocida y querida en la zona. Tanto, que fueron los propios vecinos quienes le avisaron que gente extraña, junto a Liliana Fernández y Lucía Fernández, y un agrimensor que después también se supo pertenecería a la fuerza policial, le estaban mensurando el campo. Las Fernández son linderos de los Ramírez, le cortaron 100 metros de su alambrado y le metieron animales. Cuando José Ramírez se apersonó en el lugar, junto a su hijo y su yerno, entro a tallar el comisario Cristaldo, quien descendió de una 4 x 4. En ese momento se desempeñaba como Director de Personal de la Policía de la Provincia e integraba la Plana Mayor. Increpó a Ramírez mientras Vázquez supervisaba. Eran tres camionetas las que llegaron a la zona, con la operación diseñada de siempre. Mensura trucha y escritura falsa, que serían avaladas después por el Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección Provincial de Catastro. Vázquez tenía el dato que los primeros Ramírez, que en su momento eran dueños de más 5 mil hectáreas y fueron vendiéndolas de a poco, se fueron muriendo y casi nunca se acercaban a sus campos. En realidad no era tan así, siempre estuvieron cuidándolos y hasta cultivando una forestación y plantado maíz y criando ganado. Gran parte de la tierra está inundada por los esteros, y otras 33 hectáreas están pegada al Parque Nacional de Mburucuyá. Se interpreta que Vázquez haría la maniobra de apropiación, para después cederle el latifundio ajeno, al hoy subjefe de la Policía. De otra manera nadie entiende su presencia en el lugar, junto a la acusada de estafadora, que sigue huyendo de la justicia. Los intrusos al advertir que estaban siendo filmados a través de un celular, decidieron marcharse. Por la noche, desconocidos destruyeron totalmente un predio que era parte del casco de la estancia. Además colocaron personas extrañas, que no dejaron ingresar al otro día a los Ramírez. No está confirmado, pero esos individuos que oficiaron de custodia, podrían pertenecer a la Brigada, después desaparecieron. Hubo denuncias en la policía y que están bajo análisis de la justicia. Aunque lo más insólito, la ya polémica jueza de Instrucción María Marecos, en una salomónica resolución, prohibió la explotación del campo a sus propios dueños, pero no a los usurpadores de mantener parte de su ganado de tierra ajena. Otro verdadero escándalo que salpica a la institución policial.