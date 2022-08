Una mujer denunció que su ex cuñado le pegó una brutal golpiza. La agresión ocurrió cuando ella se encontraba discutiendo con su ex marido por el atraso en el envío de la cuota alimentaria de sus hijos. “En un momento, mi ex cuñado entró y, en vez de tratar de calmar, me empujó contra la pared y luego me arrastró hasta el baño”, dijo, agregando que el sujeto le propinó varios golpes de puño y hasta habría tratado de asfixiarla. La mujer, que sufrió heridas en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, debido a la agresión, relató que el atacante, identificado como Darío, es pastor de una congregación evangélica en el Barrio Cremonte. Noelia tiene una hija de 12 años y un hijo de 19. El agresor negó los hechos y la acusó de autolesionarse. “Él está libre, puede seguir con su vida como quiere y yo tengo que estar encerrada con mis hijos”, contó entre lágrimas la mujer.