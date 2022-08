La Canasta Básica Total, trepó unos $7.000 hasta los $111.297,57, disparándose un 6,7% según el INDEC. Además, la Canasta Básica Alimentaria, subió 6,3%, por lo que una familia de dos adultos y dos menores, necesitó percibir ingresos por $49.465,59 para no caer en la indigencia, y más de $111.000 para no ser pobre. Aunque la realidad demuestra otra cosa. Muchos grupos familiares sobreviven con menos de ese dinero, y no necesariamente cayeron en la pobreza. Las estadísticas nacionales, al utilizar este sustantivo como un parámetro del nivel de vida, terminan estigmatizando a las personas, colocándolas en una situación social de la que realmente consideran no estar, provocándole un shock psicológico. Un modo de medición que el próximo gobierno o el Congreso argentino deberá corregir, para frenar el lastimoso mote de ciudadanos de cuarta.