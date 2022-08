El Ministerio de Salud Pública de Tucumán advirtió que se detectó un brote de neumonía bilateral en esa provincia, donde ya se registraron seis casos, de origen y etiología desconocidos. Una persona murió y otras cuatro permanecen internadas. “Hemos detectado un brote de neumonía bilateral en seis pacientes, esta enfermedad es una forma de manifestarse de muchas enfermedades respiratorias”, explicó Luis Medina Ruiz, jefe de la cartera sanitaria provincial, en una conferencia de prensa. La neumonía bilateral es una infección pulmonar que se encuentra entre las secuelas frecuentes de la covid. Puede darse a través de una bacteria o virus adquirido durante la internación o la afectación de los pulmones con alguna enfermedad respiratoria. Medina Ruiz explicó que, antes de diagnosticar con la enfermedad adecuada, primeramente las sospechas apuntaron a covid, influenza, gripe A, gripe B y Hantavirus, pero todos fueron descartados. El funcionario expresó que “aún no hemos encontrado la etiología, a pesar de continuar estudiando no solo virus, sino también de bacterias, con cultivos por medio de un estudio que se llama FilmArray, que investiga 25 gérmenes, y también dieron negativo”. El ministro de Salud tucumano informó que una persona murió a causa de este brote. “Uno de ellos ha fallecido, sin la etiología detectada hasta el momento”, lamentó el funcionario, quien detalló que el paciente fallecido era trabajador de la salud. Además, señaló que otros dos pacientes permanecen internados con asistencia respiratoria mecánica en un sanatorio privado; otros dos, también con asistencia respiratoria mecánica, en un hospital público. En tanto que una quinta paciente, también personal de salud, se encuentra en aislamiento preventivo en su domicilio, con un cuadro no severo. “Se trata, posiblemente, de un agente etiológico infeccioso, eso lo debemos demostrar y buscar cuál es para determinar si se trata de un germen infeccioso viral de contagio no tan severo. La neumonía bilateral es una infección aguda del parénquima pulmonar que puede detectarse por una tomografía o radiografía de tórax. Se desarrolla cuando los patógenos (ya sean virus, bacterias u otros microorganismos) generan inflamación e infección en los pulmones. A su vez, esa presencia de pus y líquido en los alveolos, produce una insuficiencia respiratoria grave. Sus síntomas más comunes son:

Fiebre alta

Dificultad para respirar

Tos con flema

Escalofríos

Dolor en el pecho

Dolor de espalda

Náuseas o vómitos

Diarrea

La neumonía bilateral puede generar un abanico de complicaciones respiratorias, incluso puede afectar la tensión arterial o generar un absceso, o cualquier otra lesión pulmonar.