Otra pelea entre mujeres en la noche de Corrientes. Un video del episodio se hizo viral en las redes sociales. Esta vez fue a la salida de un local bailable, ubicado en Costanera Sur y calle Lamadrid. Las anteriores ocurrieron adentro de boliches situados lejos del casco céntrico. Aunque el dato más sorprendente, es que el joven que fue detenido en la trifulca por no dejar que intervengan los uniformados, insólitamente sería no solo suboficial de la policía, sino el hijo de un Comisario Mayor de la fuerza, Titular de Cuerpo de la Agrupación. Este Cabo que estaba de civil, identificado con el apellido Oviedo, tuvo que ser detenido tras agredir a gritos y golpes de puño al jefe de turno de la comisaría Segunda. Hay malestar en la tropa, porque no estuvo más de 20 minutos aprehendido. Su propio padre exigió que lo liberen apersonándose en la sede policial del barrio San Benito, y hasta pidió que no se inicien acciones judiciales. Finalmente intervino un alto funcionario del Ministerio de Seguridad, ordenando que Oviedo quede en libertad, acusado de increíblemente de agresiones y resistencia a la autoridad. Una de las chicas envuelta en la pelea, que sería familiar del cabo Oviedo, realizó una denuncia por lesiones leves. Relató que cuando salió de bailar fue abordada por un grupo de mujeres que comenzó a agredirla físicamente. Tremenda calentura en las filas policiales por el incidente, que advierte una fuerte interna en la tropa.