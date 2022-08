Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero son las provincias más beneficiadas por el reparto discrecional de fondos nacionales.. Por el contrario, Jujuy es la que exhibe la mayor caída. Las transferencias no automáticas de recursos nacionales a las provincias, también llamadas discrecionales, constituyeron un importante flujo de fondos para las cajas provinciales. Este tipo de envíos actualmente está en la lupa: el programa firmado por el Gobierno argentino con el FMI en el marco de la reestructuración de deuda con el organismo tiene, entre otros varios puntos, la revisión de estos envíos, de modo tal de ajustar los mismos bajo el objetivo de alcanzar las metas fiscales vinculadas al déficit. En ese marco, desde hace unos meses se observó una desaceleración en la velocidad de crecimiento de estos recursos, y al mes de julio, el acumulado del año alcanzó un equilibrio respecto a igual período 2021: la variación real, una vez descontada la inflación, llegó a 0%, con un total distribuido de $431.314,9 millones entre transferencias corrientes (73% de este total) y las de capital (27% del total). A su vez, si se las compara contra igual período pero del 2020, caen en moneda constante un 18,7%. De esta manera, en principio, el plan de ajuste en este punto en particular está en marcha. Sin embargo, la situación por provincia no es para nada homogénea: mientras algunas son protagonistas centrales del recorte, en otras los envíos crecen a un ritmo más que importante. El Norte Grande exhibe ambas facetas hacia dentro de la región: a julio, las transferencias discrecionales totalizaron $104.041,1 millones (24,1% de participación sobre el total nacional) y registra, a nivel consolidado, un incremento real del 2%, aunque quedan 11,4% por debajo del mismo período del 2020, situación que se explica por la fuerte asistencia otorgada en ese año producto de la emergencia por el coronavirus. En ese contexto, Tucumán es la provincia que tuvo la mayor expansión en este 2022 de los recursos discrecionales captados: crecen 28,4% real, con un total de $11.316,5 millones. Si bien tiene el crecimiento más alto, no es la provincia que recibió más recursos en términos absolutos: ese lugar le corresponde a La Rioja, con $19.597,1 millones, con un incremento algo menor pero igualmente significativo (+17,2%). La provincia con la segunda mayor tasa de crecimiento de estos recursos, siempre en el Norte Grande, Catamarca con +27,5% ($ 5.852,6 millones), mientras que Santiago del Estero completa el podio con una suba del 18,8% (por $9.489,8 millones). También con crecimientos, detrás de estas tres se ubicaron la ya mencionada La Rioja, Formosa (+14,2% con $11.109,8 millones), Misiones (+12,5% con $10.201,6 millones) y Corrientes (+9,2% con $7.647,7 millones). Por el contrario, son tres las provincias que exhiben retrocesos reales en el Norte Grande: Chaco (-19,3%, aunque tiene el segundo mayor volumen de recursos captados en la región con $18.294,4 millones), Salta (-29,4% con $7.356,4 millones) y cierra Jujuy que muestra el peor resultado (-35,3% con $3.176,2 millones). En el caso jujeño se observa que, además de tener la caída más profunda, es también la que recibió menos recursos en valores absolutos, única en el Norte Grande en no alcanzar los cinco mil millones de pesos. Se mencionó previamente que en el 2020 este tipo de envíos tuvieron una aceleración considerable a partir de la emergencia sanitaria por el coronavirus, y ello impulsó los envíos nacionales discrecionales a provincias para sostener la misma. Pasada dicha emergencia, las transferencias sufrieron cierta merma, que varía en función de cada provincia. En el caso del Norte Grande, son tres las provincias que en el 2022 muestran un nivel de envíos superior incluso a ese 2020, medidas en moneda constante: estas son La Rioja (+34,3%), Chaco (+24,6%) y Formosa (+9,6%). En los tres casos, la explicación de la suba radica en el mismo punto: una fuerte aceleración de recursos orientados a financiar proyectos de inversión y obra pública, que evidencia a su vez un fuerte respaldo político del poder central a esas administraciones provinciales. En el caso riojano, en particular, además, influye también la asignación presupuestaria que tiene la provincia en concepto de compensación por el punto de coparticipación cedido décadas atrás, y que la Nación compensa con envíos de monto fijo mensual. Las otras siete provincias de la región muestran caídas contra el 2020, y nuevamente Jujuy es la que registra el descenso más profundo (-63,6% real).