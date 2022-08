Este jueves 25 de agosto, a las 11 horas de la mañana, las partes en conflictos por un loteo frente al aeropuerto, fueron citadas por el Juzgado Correccional 1. Se intentará dirimir y constatar sobre la pertenencia de los polémicos terrenos, que provocaron un corte en la Ruta 12 la semana pasada. También estará presente el fiscal Pablo Sosa, por denuncias cruzadas de usurpación con violencia. En una minuciosa y complicada averiguación periodística de Noticias Taragüí con respaldo documental, que lleva la historia hacia 1957, se determinó que los terrenos pertenecían al Estado argentino y posteriormente cedidos a la provincia para la construcción de Camba Punta. El acuerdo de cesión fue dispuesto por el gobierno de facto, llamado de Revolución Libertadora, el que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955. Este medio tuvo acceso a cada uno de los convenios y decretos que se refrendaron aquella donación. NT tuvo acceso también a una amañada mensura de prescripción realizada por el agrimensor Marcelo Ambrosetti en octubre de 2009, donde aparece el Estado Nacional Argentino como propietario, aunque en realidad es la provincia es u dueña hace 65 años. Pone como poseedor a Juan Carlos Ardanaz de casi la totalidad de la extensión, donde desde un par de años atrás, se instalaron irregularmente empresas, algunas de ellas con fuertes vínculos con el poder político, y hasta aparece un Motel y una Fundación ligada a la iglesia católica. Ardanaz considerado el gran usurpador, realizó una cesión de sus derechos de posesión a operadores inmobiliarios, uno de ellos Julio Rojas, quien posteriormente los comercializó a particulares. Simplemente vendió lotes que no les pertenecía legalmente. Los terrenos integran el cono se seguridad del Aeropuerto, una importante salvedad que jamás se analizó. Sencillamente cuando existe viento del cuadrante sur, los aviones carretean y despegan hacia esa dirección. Hasta en las cercanías hay una escuela que se reclama desde hace años, retirarla del lugar. El dato más contundente y que liga en su modalidad a la causa penal de los loteos en la ruta provincial 43, es la aparición de inscripciones en el Registro de la Propiedad Inmueble de estas apropiaciones, en el marco de la total ilegalidad. Mismo modus operandi. Mensuras en Catastro y títulos avalados por el organismo de Mendoza y 3 de abril. Pero en este caso, los compradores tienen más poder económico. La ganga se instrumentó con mayor delicadeza, bajo el reinado de Narciso Santín Tofoletti en Catastro y el principado de María Eugenia Demetrio en el RPI. Acá no le será fácil a la justicia meter sus narices por la tremenda presión política. Tampoco aparecerá un juez dictaminando una posesión veinteñal a hectáreas de dominio público cuando son imprescriptibles. Asimismo parece extraño que el Estado Provincial no haya reclamado judicialmente las pertenencias del pueblo de Corrientes. Vaya uno a saber.