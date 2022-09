Finalmente imputaron por homicidio culposo y abuso de autoridad, a Sonia Andrea Prystupczuk, ex coordinadora de Hogares de Virasoro, y a Nelson Ricardo Pintos, quien se desempeña como cuidador del dispositivo María de Nazareth de esa localidad, por la muerte de Claudio Flores, el adolescente de 14 años que apareció muerto en una habitación del primer piso de ese establecimiento. Para algunos abogados del foro local la acusación fue tenue, y que tampoco se tuvo en cuenta la cadena de responsabilidades de otros funcionarios públicos, que llevaron al deceso del menor. Otra lectura indica la complicada situación judicial de Prystupczuk, que está imputada por otros delitos, que en la sumatoria y de ser condenada, estaría unos buenos años en la cárcel. Actualmente está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. Su traslado este miércoles hasta la Fiscalía, se realizó bajo una fuerte y exagerada custodia de un grupo especial de la policía, como si estuvieran trasladando al Chapu Guzmán, famoso narcotraficante mexicano. Tanto que la sacaron desde adentro del predio judicial en un vehículo blindado. El cuidador Nelson Pintos, la primera persona en encontrar a Claudio sin vida, y a quien le recaen sospechas de alterar la escena del no para pocos, homicidio, seguirá en libertad supeditado a la causa. No obstante, la querella pedirá este jueves, la prisión preventiva de Pintos, la que tendrá que definir la jueza Silvia Benítez, siempre y cuando el Fiscal Julio Cazarré lo requiera. Además se solicitará que Prystupczuk, sea ubicada en una prisión para mujeres. Más allá de la imputación, se sigue olfateando en el ambiente, una celosa protección político-judicial hacia los involucrados en convertir una institución de protección y cuidado de niños, en un verdadero Hogar del Horror.