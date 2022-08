Mientras el Tribunal de Revisión demora la apelación contra la falta de mérito en uno de los delitos que se lo imputa, el ex diputado Manuel Sussini, avanza con una denuncia por falso testimonio contra sus víctimas. Se constituyó en querellante con el patrocinio de la abogada Natalia de Vega en un expediente que se instruye el Juzgado de Instrucción Nº3. Al otrora dirigente del Partido Autonomista se lo acusa de haber violado a una menor de 16 años, luego de drogarla y adormecerla para desflorarla, tras convivir con ella durante dos semanas. La engañó suministrándole pastillas para el dolor de muelas. Más allá de las innumerables pruebas, la jueza de Instrucción, Graciela Ferreyra, le dictó la falta de mérito. Insólitamente la polémica magistrada, quien salió airosa de un jury de enjuiciamiento altamente contaminado por el poder político, sostuvo que no existía algo que justifique, que realmente Sussini le realizó un acto sexual a la adolescente. En ese fallo desechó las pericias, los exámenes médicos y hasta la perspectiva de género impuesta por los propios organismos de derechos humanos, dependientes de Naciones Unidas, para estas causas judiciales. Pero uno de los datos relevantes, es que días antes de presentarse como querellante, el ex legislador provincial, mantuvo una reunión con un representante de la cúpula del ministerio Público Fiscal. Se puede decir que está clase de encuentros es algo muy común en Corrientes, aunque hace ruido. Más allá que todo sea muy parecido a los jueces federales que jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Dicen que habrá ayuda judicial para el depravado, porque tiene importantes acuerdos económicos con el poder político, y además, amenazó con deschavar aquellos non sanctos, si no lo ayudan a zafar de este problema penal. Los representantes de la joven abusada como la Fiscal Mónica Espíndola, mantuvieron la imputación contra quien fuera también el CEO del frigorífico Muralla China, por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante en concurso real a una menor, y apelaron el fallo de Ferreyra, que bajó la calificación a abuso sexual simple. Sencillamente de ser responsable de una violación con desfloramiento, a un simple toqueteo. Como pedirle a otra de sus víctimas que le ponga crema en los genitales y lo masturbe, bajo el ardid de un tratamiento médico cardiológico impuesto por el Hospital Italiano y pagado por OSDE. Por supuesto que la obra social lo desmintió. A Sussini se le decretó prisión domiciliaria, hasta que fue excarcelado, y la adolescente cuando se enteró del dictamen que lo favorecía, tomó fuerzas y realizó su descargó, publicado en Noticias Taragüí. En un relato estremecedor, detalló su sufrimiento. Y Acá sería bueno detenerse y verlo algunos minutos de nuevo, y analizar si esta jovencita realmente hizo un falso testimonio como pretende Sussini, su nueva abogada y sus cómplices, hacerle creer a la justicia y sobre todo a la gente. No se está ante una nueva estrella de Hollywood señores, sino ante la víctima de un verdadero depravado.