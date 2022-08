Inflación récord. Los precios de alimentos se incrementaron un 11% en julio, y acumulan un incremento del 58% en lo que va del 2022, según el último relevamiento del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. La suba de la Canasta Básica Total y demás productos de la economía argentina en el mes anterior ocurre, a partir de la corrida del dólar, blue, paralelo o ilegal, como uno quiera llamarle. Llegó según la histeria de los medios porteños a 350, aunque en los papeles arrimó a los 343 pesos. Los comerciantes no querían vender y prefirieron acopiar, otros remarcaron desenfrenadamente, y la oposición hablaba de catástrofe. Dijeron la peor crisis económica de la historia. Punto aparte para aquellos desmemoriados que no vivieron la hiperinflación de Raúl Alfonsín y los clubes del Trueque de Fernando de la Rúa, donde la gente simplemente cambiaba sus cosas, porque claramente no tenía dinero para comprar. El tema es el siguiente, desde el jueves la divisa estadounidense se derrumba. Hoy cerró a $282, y los agoreros dicen que mañana seguirá su caída. Ahora bien, y los precios bajarán también. Naaaaaaa. Olvidate.