El 1 de agosto era la fecha clave para el paso únicamente por medio de un sistema de transporte publico Ituzaingo-Ayolas, ya pasaron varios días y eso no ocurrió. En el mes de julio se conoció la información que la reapertura del paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó que se realizaría el 1 de agosto, Por este motivo en el embajador argentino en Paraguay Domingo Peppo dijo a Sudamericana “Argentina hizo una propuesta a través de la Entidad Binacional Yacyretá, pero todavía Paraguay no nos contestó”. “La propuesta era para que haya un tráfico fronterizo por un transporte público, en forma ordenada con tres frecuencias diarias de terminal a terminal, estaba todo organizado para que entre en funcionamiento, pero estamos esperando una respuesta de las autoridades paraguayas para que eso se pueda implementar”, explicó el diplomático. A su vez aclaró “hay que coordinar con ellos sus instituciones de control y la aceptación de la propuesta, tengo entendido que van a aceptar seguramente es una cuestión burocrática porque cuando vino le presidente Alberto Fernández le comunicó esto al presidente Mario Abdo Benítez, estuve presente ese momento”. “Argentina hizo una propuesta pero todavía Paraguay no respondió, estamos esperando eso para que se pueda implementar el transporte”, explicó.