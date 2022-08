Un informe demorado y sin elementos para determinar con contundencia que pasó la tarde del 22 de febrero último en una de las habitaciones del Hogar María de Nazareth, sugiere que Claudio Flores, tomó la decisión de terminar con su vida. Según los peritos del cuerpo Médico Forense, tras la segunda autopsia, el adolescente de 14 años tenía lesiones altamente compatibles con Suicidio, aunque no lo pudieron asegurar. La Dirección de Prensa del Poder Judicial publicó en un resumen de una carilla a través de su página web, los resultados que están expuestos en más de 40 hojas, obviándose importantes conclusiones. Una de ellas, que la policía no realizó inmediatamente el examen cadavérico. Simplemente nunca lo hizo. Si lo hubiera hecho, se podría haber determinado la hora de la muerte y despejar muchas dudas. Otra, la primera autopsia realizada por Gustavo Raúl Andrich Bianco, estaba incompleta, tanto que a este médico gentilmente lo renunciaron. Finalmente que la necropsia no se pudo realizar por el estado de putrefacción en que se encontraba el cadáver, lleno de agua, enterrado increíblemente bajo tierra, en una cajón de madera de pino, como el utilizado para cajas de manzana, y de un inferior tamaño. Tanto que tuvieron recoger un poco sus piernas e inclinarle hacia adelante su cabeza para que pueda entrar en el ataúd. No se realizó examen de ADN ni a la chalina, elemento supuestamente utilizado para ahorcarse, ni tampoco al pantaloncito que llevaba puesto. Increíblemente fue inhumado con esa sola prenda de vestir, como se dice, a lo Tarzán. Y lo más llamativo es que fue depositado bajo tierra, cuando su muerte era dudosa. Sabían que si lo enterraban, apuraban la putrefacción del cuerpo. Analizar cada incongruencia o sospecha llevaría su tiempo. Pero Noticias Taragüí tuvo acceso hace tiempo a fotos de la habitación con Claudio Flores tirado en el piso, pero que por prudencia y una amañada orden judicial, prefirió no mostrarla. Sin embargo al leer el informe oficial del Instituto médico forense que señala que “en cuanto al punto de anclaje del lazo (chalina), es altamente factible que fueran los barrotes de la reja de seguridad de la ventana, conclusión fundada en la experiencia de muertes de este tipo”, solo dejamos a la opinión de la gente al observar las imágenes, si realmente alguien puede colgarse y asfixiarse desde esa altura, justamente con una cama debajo de sus extremidades, que posiblemente pudo haber sido su punto de apoyo para saltar o frenarse, a tan poca distancia del suelo?. El otro dato contundente, la cama no se corrió del lugar. Y lo más llamativo, fue el testimonio de Nelson Pintos, el cuidador que dijo que lo encontró sentado contra la pared y su hermano llorando abrazado a Claudio. Los que terminan quitándose la vida ahorcándose, balancean su cuerpo, patalean, y en este caso la chalina tuvo que haberse cortado y las caderas del chico, golpeado con el marco inferior de la ventana, haciendo que su humanidad caiga de frente y hasta un tanto distanciando de la pared, no sentado y recostado en ella. Este medio de prensa, recurrió a la opinión de dos especialistas, que trabajaron en los crímenes más mediáticos de las últimas décadas en Corrientes, para sacar sus conclusiones. Habrá mucha tela para cortar. Esta es la primera.